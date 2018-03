Rugby

Naţionala României de rugby a câştigat sâmbătă penultimul meci din actualul sezon al Campionatului European de Rugby, 62 – 12 în faţa Belgiei, dar mai are de muncit pentru calificarea la Cupa Mondială din 2019, din Japonia, din cauza meciului pierdut în Spania. Din primul XV au lipsit humorenii Mihai Macovei, căpitanul naţionalei, ce este accidentat după fisurarea a două coaste, şi Vlad Nistor, tot din Gura Humorului, ce a făcut comoţie în meciul cu Rusia şi a avut pauză două săptămâni. Îmbucurător este faptul că la naţională a fost convocat un alt jucător ce-şi are originile în Suceava, Răzvan Ilişescu, fiul internaţionalului sucevean Gheorghe Ilişescu, care la 24 de ani a debutat într-un meci al naţionalei de seniori. În vârstă de 24 de ani, Răzvan Ilişescu evoluează în Franţa, în Federale 1, la echipa BSCR (Blagnac Sportif Club Rugby), în linia a treia a grămezii, acolo unde a evoluat şi-n naţionala României. Răzvan a fost introdus în minutul 52 al meciului cu Belgia şi a jucat până la final, bifând astfel primul său meci la Stejari.

„Este un vis de când eram junior şi acum mi s-a îndeplinit, să joc pentru naţionala de seniori a României. Am fost puţin stresat, dar colegii de echipă au făcut tot posibilul să scap de aceste emoţii de debut. Ştiam că staff-ul naţionalei mă urmăreşte de ceva timp, iar mai apoi au venit şi au discutat cu antrenorii mei de la club, iar pe 26 februarie m-a sunat managerul naţionalei şi mi-a spus că au nevoie de mine. După ce am primit acceptul antrenorilor de la club, pe 27 februarie, la ora 12, eram la Cluj, în cantonamentul naţionalei. Sper să prind cât mai multe meciuri la naţionala de seniori şi cred că visul oricărui jucător este să ajungă la Cupa Mondială”, a explicat suceveanul Răzvan Ilişescu.

Răzvan duce mai departe tradiţia rugby-ului în familie

Răzvan Ilişescu a preluat tradiţia de la tatăl său şi s-a apucat de rugby la vârsta de 9 ani, după ce a cochetat timp de trei ani cu fotbalul. La 11 ani a evoluat un an la echipa Soyaux Angoulême, după care s-a mutat cu familia la Saumur, unde a mai evoluat la juniori încă patru ani, antrenor fiindu-i tatăl său, Gheorghe Ilişescu. În anul 2010 a plecat la centrul de formare US Tours, unde a studiat şi a jucat până în 2013, la o echipa antrenată tot de tatăl său. La 17 ani, Răzvan a jucat în Federale 2 şi în acelaşi timp a debutat la naţionala României sub 19 ani, alături de humoreanul Vlad Nistor, sportiv cu care a legat o prietenie strânsă şi cu care a luat locul cinci la Campionatul European. În 2013 a ajuns la centrul de formare al clubului Castres Olympique, unde a fost din nou coleg cu Vlad Nistor. Din vară, Răzvan Ilişescu joacă în eşalonul trei din Franţa, Federale 1, la echipa US Graulhet, în 2015 evoluând şi pentru naţionala A de seniori a României, dar şi pentru cea de rugby în 7. În prezent, Răzvan evoluează tot în Federale 1, la echipa BSCR.

Tatăl său, suceveanul Gheorghe Ilişescu, a fost descoperit de antrenorul Petru Panait, iar trei ani mai târziu câştiga locul 4 la turneul final de juniori. În 1984 a fost promovat la echipa de seniori a CSM Suceava antrenată de Ştefan Ionescu, unde îi avea colegi pe Constantin Vlad, Hari Dumitraş, Vasile Conache, Dumitru Livadariu şi mulţi alţii. În 1986 a devenit căpitanul echipei antrenate de Constantin Vlad, iar în 1991 a reuşit cu echipa Sucevei să învingă Steaua Bucureşti, singura echipă ce nu mai pierduse pe stadionul Unirea. În acelaşi an a devenit antrenor şi a pregătit o grupă de juniori alături de Petru Panait. În 1993 a fost convocat la echipa naţională de seniori pentru meciurile cu Franţa şi Spania, şi în acelaşi timp a prins un contract la echipa franceză Cognac, cu sprijinul lui Hari Dumitraş. La finalul anului, Gheorghe Ilişescu avea şi o altă mare bucurie, şi anume naşterea lui Răzvan, al doilea copil după fiica de 4 ani, Ana Maria. În 1995 a semnat cu altă echipă din postura de antrenor-jucător, iar mai apoi a trecut pe la alte două echipe, unde a antrenat şi juniori sub 19 ani. În anul 2003, la vârsta de 40 de ani, a semnat ca antrenor la U19 cu o echipă din liga a patra. Anul 2008 este ultimul an în care a mai jucat pentru echipa Saumur, iar după ce a agăţat ghetele-n cui la vârsta de 45 de ani, a devenit antrenorul echipei sub 16 ani la care evolua şi fiul său, Răzvan.