Handbal

Aseară, în etapa cu numărul 23 din Liga Națională de handbal, echipa Universității Suceava a reușit o victorie importantă pe teren propriu în fața uneia dintre contracandidatele directe în lupta pentru menținerea în primul eșalon, CSM Făgăraș, scor final 24 – 16. Pe fondul unui meci de luptă fizică, primele minute au fost destul de echilibrate, fără prea multe goluri. În minutul 5, arbitrii întâlnirii au oprit partida, după ce câteva lămpi din sală s-au stins, iar după o pauză de cel puțin 10 minute au decis să continue în aceste condiții. Cu o apărare agresivă și destul de etanșă, cu un portar Cristi Tcaciuc ce a făcut un meci mare, dar și cu Ciubotariu și Târzioru decisivi în momente cheie, studenții s-au dus la 4 goluri în minutul 22, scor 9 – 5, și mai apoi la 15 – 9, acesta fiind scorul la pauză. Universitatea a început bine și repriza a doua și a făcut 17 – 9, dar a greșit mai apoi de mai multe ori și le-a permis oaspeților să se apropie la doar 3 goluri în mintul 52, după 7 reușite și doar două ale sucevenilor. Încurajați de un public minunat, universitarii au gestionat foarte bine finalul de joc și au marcat de cinci ori consecutiv fără să primească gol, câștigând la 8 goluri diferență, scor 24 – 16. Pe final, în echipa Universității a debutat și Claudiu Lazurcă, cel mai bun jucător de la juniorii II și I de la LPS Suceava, sportiv ce a scos un 7 metri și a marcat primul său gol pentru echipa de seniori. „Este o victorie foarte frumoasă pentru noi. Îi mulțumesc domnului profesor pentru că mi-a dat șansa să joc și sper să am cât mai multe meciuri în Liga Națională. Am avut foarte mari emoții înainte de meci și nu prea am putut să dorm. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și sper s-o țin tot așa”, a explicat tânărul jucător sucevean Claudiu Lazurcă.

Antrenorul Adi Chiruț a spus după meci că era momentul pentru prima victorie de acasă în 2018, mai ales în fața uneia dintre contracandidatele la menținere.

„Toți jucătorii noștri au jucat extraordinar, și-au dorit foarte mult victoria și-i felicit pentru munca depusă în teren. Am avut mici oscilații, și asta din cauza diferenței prea mari pe tabelă. Aici trebuie să mai lucrăm, deoarece nu avem voie să lăsăm adversarul să se apropie, chiar și la 10 goluri, deoarece s-au mai văzut răsturnări de scor de la diferențe mari”, a explicat Adrian Chiruț.

Pentru Universitatea au marcat: Burlacu (2), Târzioru (8), Ciubotariu (4), Sandu (3), Petrea (2), Polocoșer, Olariu, Cotinghiu, Baican și Lazurcă, câte un gol fiecare.

Dinamo București – Steaua București 31 – 23

CSM București – HC Odorhei 10 – 0

Politehnica Iași – CSM Focșani 0 – 10

Poli Timișoara – Potaissa Turda 28 – 21

HC Vaslui – Dunărea Călărași 21 – 28

CSM Suceava – CSM Făgăraș 24 – 16

AHC Dobrogea Sud – Minaur Baia Mare (astăzi, ora 18.00, Digi și Telekom Sport)

Clasament

1. CSA Steaua București 23 17 1 5 608 532 52

2. AHC Potaissa Turda 23 17 0 6 661 584 51

3. SCM Politehnica Timișoara 23 15 2 6 623 556 47

4. CSM București 23 15 1 7 635 563 46

5. Dinamo București 23 15 2 6 651 597 47

6. AHC Dobrogea Sud 22 13 4 5 576 517 43

7. AHC Dunărea Călărași 23 12 3 8 564 563 39

8. CS Minaur Baia Mare 22 9 0 13 536 554 27

9. CSM Focșani 2007 23 7 3 13 531 564 24

10. CSU Suceava 23 7 2 14 586 604 23

11. HC Vaslui 23 6 1 16 559 642 19

12. CSM Făgăraș 23 4 1 18 532 621 13

CS Politehnica Iaşi s-a retras 23 1 2 20 563 703 5

HC Odorhei s-a retras 23 10 2 11 427 452 32