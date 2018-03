Fotbal

După o săptămână de pauză forţată din cauza vremii nefavorabile, sâmbătă s-au reluat meciurile din Liga a II-a de fotbal. Foresta Suceava a jucat din nou în faţa propriilor suporteri şi a câştigat un punct important pe Areni, în disputa cu una din echipele ce se află în lupta pentru promovare şi ocupă locul III în clasament, Chindia Târgovişte, scor final 1 – 1. Aflaţi pentru a doua oară în acest an pe un teren de iarbă, deoarece s-au antrenat doar pe sintetic, la Liceul cu Program Sportiv, sucevenii pregătiţi de antrenorul Florentin Petre au avut prima ocazie, în minutul 9, când Marius Matei a primit o minge în careu, însă a ratat execuţia din 6 metri. După un sfert de oră de joc, oaspeţii au prima ocazie prin Liviu Mihai, jucător ce şutează foarte bine de la 16 metri, dar portarul Bejan scoate salvator în corner, o minge ce se ducea sub transversală. Pe fondul unui joc destul de echilibrat pe un teren greu, Foresta are o nouă şansă în minutul 29, când Secrier centrează în faţa careului, Sumanariu, venit din spate, trage pe jos de la 16 metri, dar portarul oaspeţilor a reuşit să scoată balonul de la rădăcina barei, scor la pauză 0 – 0.

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 52, cu o minge plasată peste portarul Began, ce era ieşit din poartă

Imediat după reluarea jocului, Chindia are două mari ocazii în aceeaşi fază, cu două şuturi periculoase din interiorul careului, la unul Began a parat mingea, iar al doilea balon a fost blocat de un fundaş sucevean. În minutul 52, oaspeţii reuşesc să deschidă scorul, când Martac are o incursiune pe flancul stâng, centrează, iar Daniel Florea reia cu latul din 14 metri, dintre fundaşii suceveni, peste portarul Began, ce era ieşit din poartă, scor 0 – 1. După gol, sucevenii au alergat după egalare, iar jocul s-a purtat destul de mult între cele două careuri, fără prea multe ocazii de gol. În minutul 75, Negruţ şutează pe jos, dar Began îşi salvează echipa de încă un gol. Cu un minut înainte de expirarea timpului regulamentar, Marius Matei şutează foarte bine din interiorul careului, dar portarul Chindiei scoate mingea de sub transversală, cu o paradă spectaculoasă. În prelungirile meciului, Opriş sare în careu la o minge centrată, iar un fundaş advers, aflat umăr la umăr cu Nedelcu îl faultează pe Opriş, iar arbitrul dictează penalty. Marius Matei execută cu sânge rece lovitura de la 11 metri, fentându-l pe portarul Popescu, care deja sărise în partea sa stângă, scor final 1 – 1.

Foresta Suceava a început partida cu Chindia cu un prim XI format din: Began – Secrier (75-Nedelcu), Opriş, Musea, Mateiciuc, Sumanariu (82-Onofraş), Stănescu, Cerlincă, Dănilă, Renquin (88-Kharoubi) şi Matei (cpt.).

În etapa viitoare, sucevenii vor juca sâmbătă, pe terenul celor de la Metaloglobus, echipă cu care se află la egalitate de puncte, dar care are un golaveraj mai bun.

Rezultatele etapei a XXIV-a:

Sâmbătă, 10 martie

Luceafărul Oradea - FC Argeş 3 – 2

Foresta Suceava - Chindia Târgovişte 1 – 1

Ştiinţa Miroslava - Metaloglobus Bucureşti 1 – 1

Pandurii Târgu Jiu - CS Mioveni 2 – 1

ASU Politehnica Timişoara - Academica Clinceni 2 – 2

Dunărea Călăraşi - CS Afumaţi 2 – 1

Ripensia Timişoara - Dacia Unirea Brăila 2 – 1

UTA Arad - AFC Hermannstadt 1 – 1

Sportul Snagov - ASA Târgu Mureş 3 – 0

Olimpia Satu Mare - CS Baloteşti 0 – 3

Clasament

1. Dunărea Călăraşi 23 16 5 2 45-17 53

2. AFC Hermannstadt 23 14 8 1 36-11 50

3. Chindia Târgovişte 23 13 7 3 47-14 46

4. CS Afumaţi 23 12 5 6 29-17 41

5. FC Academica Clinceni 23 11 6 6 38-31 39

6. FC Argeş 23 10 7 6 33-21 37

7. ASU Politehnica Timişoara 23 11 4 8 32-27 37

8. ASA Târgu Mureş 23 9 4 10 38-43 31

9. CS Mioveni 23 8 6 9 35-32 30

10. Sportul Snagov 23 8 6 9 20-20 30

11. Ripensia Timişoara 23 7 8 8 45-33 29

12. Luceafărul Oradea 23 7 6 10 37-40 27

13. UTA Arad 23 6 8 9 28-30 26

14. Pandurii Târgu Jiu 23 5 9 9 30-38 24

15. Metaloglobus Bucureşti 23 6 6 11 21-29 24

16. Foresta Suceava 23 7 3 13 21-62 24

17. CS Baloteşti 23 6 5 12 28-46 23

18. Ştiinţa Miroslava 23 6 5 12 29-50 23

19. Dacia Unirea Brăila 23 4 6 13 46-51 18

20. Olimpia Satu Mare 23 6 2 15 19-45 -36

Notă: Echipele ASA Târgu Mureş şi Olimpia Satu Mare s-au retras din campionat după finalul turului şi vor pierde meciurile pe care le mai au de disputat cu scorul de 3-0, la „masa verde”. De asemenea, gruparea sătmăreană a fost penalizată cu 56 de puncte de către Comisia de Disciplină a FRF.