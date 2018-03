Rugby

Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava a reluat meciurile oficiale cu o săptămână mai repede decât era programat, pentru a putea juca duminică. Ieri, în prima etapă din returul Diviziei Naţionale, sucevenii pregătiţi de antrenorul Marius Colţuneac au cedat cu scorul de 9 – 36, pe terenul liderului Tomitanii Constanţa. CSM Suceava a început bine acest meci şi a avut posesie, dar a primit un prim eseu pe o greşeală a liniei de 3 sferturi. Până la pauză, gazdele au mai culcat de două ori balonul în terenul de ţintă a CSM-ului, iar Sabin Creţu a materializat o lovitură de pedeapsă, scor 17 – 3. Deşi a avut în lot mai mulţi debutanţi şi jucători foarte tineri, echipa suceveană a rezistat din punct de vedere fizic şi a dat o replică bună experimentaţilor jucători de la gazdă, dar nu a concretizat şansele de a marca, inclusiv din mai multe lovituri de pedeapsă. Pe fondul nesincronizării între compartimente, CSM Suceava a mai încasat alte trei eseuri în partea a doua şi a punctat doar cu ajutorul a două lovituri de pedeapsă.

„Am început bine şi am dominat timp de 10 minute, dar am primit eseu pe o gaură lăsată pe aripă, iar mai apoi la o grămadă, pe partea închisă. În plus n-am fructificat şansele de a marca eseu, deşi am fost şi la 5 metri de terenul de ţintă advers, iar Ştefancu a primit o lovitură neregulamentară, în drumul său spre eseu. Pregătirea fizică din perioada de pregătire s-a văzut şi mă bucur c-am rezistat foarte bine până la finalul meciului, în faţa unor gazde ce se gândeau la o diferenţă dublă sau mai mare la începutul partidei. Mai avem de lucrat pe compartimente şi încet încercăm să-i aducem şi pe jucătorii foarte tineri la acelaşi nivel cu ceilalţi”, a explicat Marius Colţuneac.

CSM Suceava a început partida cu un prim XV format din: Câtea, Portariu, Croitoru, Flocea, Preutescu, Nistor, Gorcea, Nichiforiuc, Creţuleac, Creţu, Custrin, Ivanov, R. Plaiu şi Ştefancu, în teren intrând şi Scolobiuc, Clim, Zimbru, Miroş, Lahiani, Ţârdea şi Giurcă.