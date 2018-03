Rugby

După o pauză competițională de patru luni de zile, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va relua campionatul duminică, de la ora 11.00, pe terenul liderului din Divizia Națională, Tomitanii Constanța. Acest meci din prima etapă a returului era programat inițial pe data de 17 martie, sâmbăta viitoare, dar sucevenii au ajuns la o înțelegere cu constănțenii să joace în această duminică, pentru a avea cât mai mulți jucători în lot, deoarece o parte muncesc și nu pot să plece de vineri. Echipa pregătită de antrenorul Marius Colțuneac va pleca mâine spre malul mării și va face o oprire la Buzău, acolo unde vor încuraja din tribune echipa României în meciul cu Belgia.

„Este clar că Tomitanii pleacă în acest meci cu prima șansă, mai ales că din punct de vedere individual au jucători cu experiență. Sperăm ca prin dăruire să facem jocuri foarte bune în acest retur. Mergem cu gândul la un rezultat pozitiv, să punem probleme adversarilor și de la meci la meci să creștem și să urcăm cât mai mult în clasament. Tomitanii s-au întărit cu jucători de la CSM București și Poli Iași. Noi am reușit să-l aducem pe Dumitrel Giurcă, de la Baia Mare, jucător format la LPS Suceava de Dumitru Livadariu, și, în plus, suntem în discuții cu doi jucători de la Iași, pentru a acoperi din goluri, mai ales pe pachetul de înaintare. Avem jucători ce au un potențial foarte mare și dacă se conformează la programul de pregătire pe care-l stabilesc sunt ferm convins că-n doi ani vor ajunge în Super Ligă. În tur, oaspeții de la Tomitanii au rămas surprinși de replica noastră, deoarece ei ne credeau la un nivel mai jos. De asta sunt încrezător, mai ales c-am făcut și acest cantonament și sperăm să urcăm cât mai mult în clasament și să formăm o echipă competitivă”, a explicat într-o conferință de presă antrenorul echipei sucevene, Marius Colțuneac.

În deplasarea de la Constanța nu vor putea să meargă mai mulți jucători ce au fost în turul campionatului, din pachetul de înaintare: Adrian Ispir, care s-a accidentat zilele trecute la umăr, centrul Ionuț Florea, dar și jucători importanți de pe grămadă, Lucian Zup, Ștefăniță Rusu, Andrei și Constantin Varvaroi.

Sucevenii au făcut un cantonament de 7 zile la Mălini cu sprijinul sponsorilor AC Mobile și Expertoptic

După ce în tur au suferit la capitolul fizic, pe finalurile de joc, rugbiștii suceveni au reușit să facă un stagiu de pregătire centralizată de 7 zile la Mălini, cantonament ce a fost asigurat de firmele AC Mobile și Expertoptic, conduse de doi foști jucători ai echipei, Alin Crețu și Andrei Puiu.

„Am avut parte de un cantonament bun, în care jucătorii s-au conformat la cerințele mele. Chiar dacă a fost o perioadă mai grea, jucătorii au înțeles necesitatea acestui stagiu de pregătire. Am avut 3 antrenamente pe zi, iar jucătorii nu prea au fost obișnuiți cu acest mod de încărcătură fizică, dar s-a acumulat foarte bine. Avem o echipă cu mulți jucători tineri, pe care am încercat să-i integrăm cât mai repede, cu toate că sunt conștient că nu putem acest lucru într-o perioadă scurtă. Sperăm ca de la meci la meci să crească și să ne ajute mai mult. Dacă din punct de vedere fizic stăm bine, mai avem de lucrat pe compartimente. Chiar dacă am stat 7 zile în cantonament, nu a fost destul timp să punem toate lucrurile la punct. Vom munci în continuare, mai ales pe pachetul de înaintare, unde suntem puțin descoperiți”, a explicat Marius Colțuneac.

Tehnicianul sucevenilor a mai adăugat că din anul 2010, echipa a făcut doar un singur cantonament, iarna trecută, la Vatra Dornei.

„Banii de la minister sunt foarte puțini și de aceea mulțumim Primăriei municipiului Suceava, Consiliului Local Suceava pentru că ne sprijină și, cu siguranță, fără ajutorul lor nu ne-am fi putut desfășura activitatea. Cantonamentul a fost asigurat de principalii noștri sponsori, Alin Crețu de la firma AC Mobile, și Andrei Puiu, de la Expertoptic, Asociația Prietenii Rugby-ului din Bucovina”, a completat Marius Colțuneac.

Suceveanul Andrei Portariu se va reîntâlni în teren cu o parte din foștii colegi de la Tomitanii

Deși au avut parte de șapte zile de pregătire destul de dificilă, componenții echipei sucevene sunt conștienți că acest cantonament îi va ajuta mult în meciurile de campionat. Talonerul Andrei Portariu, unul din jucătorii de bază ai grămezii sucevene, format la LPS Suceava, a jucat un sezon la Tomitanii Constanța.

„Pentru mine a fost un cantonament bun, mai ales că la Tomitanii m-am obișnuit cu antrenamentele grele. Cu siguranță stagiul de la Mălini ne va ajuta în meciul de duminică, unde va trebui să muncim mai mult, să suplinim lipsa colegilor de pe grămadă. Va fi un meci greu, deoarece se pregătesc foarte bine, au jucători de valoare și vor să intre în Super Ligă, dar noi încercăm să facem tot ce este posibil pentru un meci bun și un rezultat pozitiv”, a explicat grămădarul sucevean, Andrei Portariu.

Din păcate, un alt jucător important din pachetul de înaintare s-a accidentat la umăr pe finalul cantonamentului și nu va putea să joace la Constanța.

„A fost un cantonament foarte util pentru mine, dar și pentru echipă. Deși a fost destul de greu, deoarece s-a lucrat mult pe încărcătura fizică, eu cred că ne va ajuta în campionat. Îmi doresc să mă refac cât mai repede, să pot să ajut echipa cât mai mult și să ne calificăm în primele patru, unde putem să luptăm pentru medalie. Chiar dacă majoritatea jucătorilor sunt tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, sperăm să formăm un grup cât mai unit și compact, iar în teren totul va depinde de noi”, a declarat Adrian Ispir.

Un alt jucător polivalent, ce vine de la LPS Suceava și ce a fost și la lotul național de juniori sub 18 ani, este Florin Zimbru, sportiv ce poate să joace pe ambele compartimente, pe trei sferturi, dar și pe grămadă.

„Avem multe absențe în echipă la acest meci, dar vom încerca să ne acoperim cât mai bine cu ce avem. Cantonamentul s-a bazat pe pregătirea fizică și asta este foarte bine, deoarece în trecut echipa noastră pica fizic în a doua repriză și așa s-au pierdut meciuri. Mergem la Tomitanii să facem un joc bun și nu știu dacă rezultatul va fi de partea noastră sau a lor, dar cel mai mult ne dorim să creștem de la meci la meci”, a explicat Florin Zimbru.

Sucevenii speră să nu mai repete greșelile din tur, făcute pe final de meci din cauza căderii pe fond fizic, mai ales la Buzău, unde au pierdut în ultimele 3 minute, dar și la Arad, acolo unde gazdele au transformat o lovitură de pedeapsă în ultima fază și s-au impus la limită.