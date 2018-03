Fotbal judeţean

Luând act de dorinţa delegaţilor prezenţi duminică la Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava, membrii noului Comitet Executiv, alcătuit din Ciprian Anton (preşedinte), Iulian Darabă (vicepreşedinte), Aurel Constantin (vicepreşedinte), Gheorghe Vicol (reprezentantul echipelor de Liga a IV-a), Mihăiţă Szekely (reprezentantul echipelor de Liga a V-a), şi Sebastian Gheorghe (preşedintele Comisiei Judeţene de Arbitri), au decis amânarea cu o săptămână a startului returului în toate competiţiile judeţene.

Astfel, conform ultimei programări, Liga a IV-a Inter Conti se va relua pe data de 18 martie, în aceeași zi urmând să dispute prima etapă din retur și formațiile din Seria I a Ligii a V-a. Campionatele de Juniori Under 11, Under 13 și Under 15 vor începe sezonul de primăvară pe data de 24 martie, în vreme ce echipele din Seria a II-a a Ligii a V-a vor porni la drum o zi mai târziu.

Meciurile din sferturile de finală ale Cupei României Railex se vor disputa pe data de 21 martie. Jocurile din semifinale se vor desfășura în două manșe, pe 10 aprilie și 17 mai, urmând ca finala să aibă loc în ziua de 10 iunie, pe stadionul Areni.