Sportivii de la He Pai Suceava (negru-galben) au dominat naţionalele de copii la Qwan Ki Do

Qwan Ki Do

Sâmbătă şi duminică, sala polivalentă „Elisabeta Lipă” din Botoşani a fost gazda ediţiei cu numărul 28 a Campionatului Naţional de Qwan Ki Do pentru copii, o competiţie la care au fost prezente 30 de cluburi din 11 judeţe ale ţării, ce au reprezentat 18 oraşe, cu 507 sportivi la probele tehnică - Thao Quyen şi 398 de sportivi la probele de luptă - Song Dau. La fel ca-n ultimii cinci sau şase ani, Clubul Sportiv He Pai Suceava a reuşit să domine şi aceste finale naţionale prin rezultatele sportivilor săi, care la final au adunat 29 de medalii, dintre care 13 de aur (9 la tehnică şi 4 la luptă), 8 de argint (7 la tehnică şi una la luptă), dar şi 8 medalii de bronz (6 la tehnică şi 2 la luptă). Ca de fiecare dată, He Pai a participat cu un lot numeros, 69 de sportivi cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, iar din cei 18 aflaţi la prima participare, 7 au reuşit să urce pe podium.

„În general sportivii cu experienţă au confirmat, devenind modele de urmat pentru ceilalţi. Este încurajator faptul că vin din urmă sportivi dornici de performanţă, 7 dintre debutanţi urcând pe podium. Sunt 5-6 ani de când Clubul Sportiv He Pai Suceava domină, prin prisma rezultatelor, competiţiile naţionale. Acest lucru a fost posibil prin foarte multă muncă, dăruire şi sacrificii făcute de aceşti copii minunaţi. De asemenea, un rol foarte important îl au părinţii, care le-au fost alături, au înţeles că această practică le este benefică şi i-au susţinut necondiţionat. Dincolo de medalii şi trofee, rămâne experienţa participării, a verificării şi a conştientizării propriei valori. Rămâne experienţa luptei atât cu oponentul din faţă, cât mai ales cu emoţiile, cu frica de eşec sau cu teama de a nu-i dezamăgi pe cei din jur sau cu alte multe gânduri şi trăiri cu care se confruntă sportivii pe parcursul unei competiţii. Felicitări tuturor participanţilor, mulţumiri părinţilor şi celor care au contribuit la această reuşită”, a declarat după naţionalele de copii instructorul şi preşedintele clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centură Neagră 3 dang.

Sucevenii au câştigat 22 de medalii în proba de tehnică şi 7 la luptă

În proba de tehnică, sucevenii au dominat categoria 7-8 ani (3-4 Cap Roşu), cu aur pentru Yannis Postolache, argint – Eduard Ţabrea şi bronz – Sebastian Abouriţei. La categoria debutanţi 7-8 ani (2 Cap Roşu), Maftei Mathias a câştigat aurul, colega sa Annabelle Iakobovszky a luat bronzul, în timp ce Rareş Păduraru a luat argintul, dar la 9-10 ani. Matei Tudosă a devenit campion naţional la 9-10 ani (3-4 Cap Roşu), în timp ce la 9-10 ani Centură Violet, Erin Apetrei şi Rareş Lehani au luat argintul, iar Matei Scripcariu a câştigat bronzul. La 9-10 ani (C.V. 1 Cap alb - C.V. 4 Cap alb), Alexia Antoniac şi Fabian Naşcu au câştigat aurul naţional.

La cea mai mare categorie de vârstă, 11-12 ani, Leontie Solcan a câştigat aurul la debutanţi (2 Cap Roşu), Ioana Duceac – argint, Andrei Zup – aur şi Antonio Lazlău – argint, toţi trei la 3- 4 Cap Roşu, Melina Mitrofan şi Sabina Vornicu, aur şi bronz la C.V. - C.V. 1 Cap alb, Maria Burghelea şi Ioana Traci, aur şi bronz, iar Fabian Iurea şi Teodor Muha, argint şi bronz, toţi patru la Centuri Violet 2 – 4 Cap alb.

În competiţia de luptă pe echipe, He Pai a câştigat 7 medalii. La 7-8 ani (1-4 Cap Roşu), sucevenii au ieşit campioni naţionali atât la fete (Maria Zegrea, Daria Huţan şi Ioana Popovici), cât şi la băieţi, prin sportivii: Eduard Ţabrea, Yannis Postolache, Alexandru Logigan şi Şerban Maleş. Ambele echipe de la He Pai au dominat şi întrecerea de la 11-12 ani Centuri Violet, unde fetele Maria Burghelea, Sabina Vornicu, Nur Al Freijat şi Denisa Sănduleac au câştigat aurul, aceeaşi medalie revenind şi băieţilor Teodor Muha, Valentin Chauciuc, Mihai Savin şi Fabian Iurea. Tot la 11-12 ani, dar la 1-4 Cap Roşu, Antonio Laslău, Gabriel Florea, Andrei Constantiniu şi Cosmin Plăcintă au obţinut medalia de argint. La categoria 9-10 ani, Centuri Violet, sucevenii au luat bronzul la fete şi la băieţi prin echipele formate din Fabian Nacşu, Mario Achihăiei, Alexandru Puiu şi Alexandru Avram la băieţi, şi prin Alexia Antoniac, Anastasia Buta, Erin Apetrei şi Elena Traci, la fete.