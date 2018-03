Fotbal – Copii

După ce în urmă cu o lună s-a impus la un turneu important, la Brașov, grupa de copii născuți în anul 2007 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a mai obținut un rezultat notabil. Micii fotbaliști pregătiți de Andrei Ițco au participat recent la Cupa Play, de la Bacău, izbutind să ajungă până în finala competiției, după ce în prealabil înregistraseră victorii pe linie: 15-0 cu Drips Botoșani, 3-0 cu Viva Activ Buhuși, 10-1 cu Juniorii Bacău, 6-1 cu CSM II Iași, în faza grupelor, și 3-2 cu CSS Botoșani, în semifinale. Seria pozitivă a sucevenilor s-a încheiat însă în ultimul act al întrecerii, acolo unde aceştia au cedat la limită, cu 1-2, în fața celor de la CSM Iași. Pe lângă distincțiile pentru locul secund, sucevenii au primit și trofeul Fair-play. În plan individual s-a remarcat în mod deosebit jucătorul Matei Manolache, care a fost ales cel mai tehnic jucător al turneului.

„Mă bucură faptul că am reuşit să practicăm un joc frumos și eficient, acest lucru fiind remarcat, de altfel, de organizatori, dar și de partenerii de competiție. Probabil că puteam chiar să câștigăm turneul dacă am fi fost mai atenți în primele minute ale finalei, când am fost visători în apărare și am început practic duelul cu Iașul de la scorul de 0-2. Una peste alta, vreau să felicit copiii pentru jocul prestat și pentru rezultatele obţinute. De asemenea, vreau să mulțumesc conducerii liceului, organizatorilor competiţiei şi nu în ultimul rând părinţilor pentru susţinere şi faptul că au fost alături de noi”, a declarat profesorul Andrei Iţco, care a fost desemnat de organizatori cel mai inspirat antrenor al turneului.

Echipa Liceului cu Program Sportiv Suceava a deplasat la Bacău următorul lot de jucători: Claudiu David, Ştefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Fabian Găină, Mihai Sava, Victor Băbăscu, Ştefan Petraru, Rareş Ştefănoaia, Luca Cazac, Augustin Găină, Luca Gavrilovici, Andrei Târnoschi, Sebastian Burlacu şi Matei Manolache.