Volei, cadeți

Ambele reprezentante ale județului Suceava în seria I din Campionatul Național de Volei pentru cadeți, CSȘ Nicu Gane din Fălticeni și LPS Suceava, au reușit să se califice mai departe, la turneul semifinal. Zilele trecute, cele două echipe au disputat ultima etapă din returul sezonului regulat, rundă înaintea căreia ambele formații erau calificate și matematic. Cadeții de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, pregătiți de antrenorul Tudor Orășanu, au pierdut cu scorul de 1 – 3 pe teren propriu confruntarea cu CSȘ Botoșani, echipă ce mai are o restanță de disputat și v-a termina mai mult ca sigur pe primul loc în serie, deoarece primește un punct bonus în plus față de Fălticeni, pentru două talii. Sucevenii au câștigat primul set și au avut un joc foarte bun și-n prima jumătate a setului doi, dar mai apoi au scăzut în joc și au pierdut până la final, în fața unei echipe ce avea nevoie de victorie.

„Noi ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a ajunge la turneul semifinal, după un sezon regulat bun, în care singurul meci în care n-am fost mulțumit a fost cel pierdut la Bacău cu 2 – 3, dar mai apoi am câștigat la Piatra Neamț, victorie ce ne-a adus calificarea. În meciul cu Botoșani, echipa a jucat foarte bine aproape două seturi, cu recuperări și acțiuni asemănătoare cu cele de la seniori, dar mai apoi am căzut și am pierdut. Din păcate, turneul semifinal I a fost amânat pentru luna mai din cauza acțiunilor loturilor naționale și este greu să-ți motivezi jucătorii în aceste două luni și să-i aduci înapoi la forma sportivă din campionat”, a explicat antrenorul sucevean, Tudor Orășanu.

Fălticenenii lui Marius Stan au câștigat toate cele șapte meciuri, dar pot să termine grupa pe locul doi

În această ultimă etapă din retur, echipa CSȘ Nicu Gane Fălticeni, pregătită de antrenorul Marius Stan, a reușit a șaptea victorie, din tot atâtea meciuri disputate, 3 – 1 la seturi pe terenul ultimei clasate, CSȘ Bacău. Fălticenenii au câștigat primele două seturi la 18 și la 17, iar mai apoi l-au pierdut la 21 pe al treilea și-au încheiat meciul în setul patru, după 25 – 14. În ciuda faptului că au șapte victorii din șapte meciuri, elevii antrenorului Marius Stan pot să termine grupa pe locul II, și asta deoarece botoșănenii mai au o restanță pe care n-au cum să n-o câștige și la fiecare meci din sezon au primit cu un punct în plus față de „Nicu Gane”, deoarece au avut doi jucători cu talie în teren, față de numai unul cât a avut echipa lui Marius Stan. În ciuda acestui fapt, tehnicianul voleibaliștilor de la Fălticeni s-a arătat mulțumit de evoluția echipei sale, chiar dacă în unele meciuri a avut o evoluție oscilantă, mai ales pe început de meci. Mai mult, Marius Stan este de părere că greul abia acum începe, deoarece la turneul semifinal vor fi adversari mai dificili și de aceea speră ca echipa să ajungă într-o formă cât mai bună, chiar dacă va urma o pauză lungă, neprogramată de echipele de club, de două luni.

Rezultatele ultimei etape din retur

LPS Suceava – CSȘ Botoșani 1 – 3

CSS Bacău – CSȘ Nicu Gane Fălticeni 1 – 3

LPS Piatra Neamț a stat

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. CSȘ Nicu Gane Fălticeni 8 7 1 0 0 23

2. CSȘ Botoșani 7 5 0 1 1 20

3. LPS Suceava 8 3 0 1 4 16

4. LPS VCM Piatra Neamț 7 2 0 0 5 11

5. CSȘ Bacău 8 0 1 0 7 -5

Legenda

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C1 Jocuri câștigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3