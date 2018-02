Capăt de drum

Duminică, 25 februarie, în meciul retur dintre Dunărea Călăraşi şi CS Nicu Gane Fălticeni, contând pentru faza a doua a Cupei României – Futsal U 19, jucătorii din urbea de pe Şomuz nu au reuşit să recupereze cele trei puncte pierdute acasă. Evoluţia în Cupa României s-a terminat în oraşul de pe malul Dunării cu scorul de 7 - 5 după ce în meciul tur fălticenenii s-au văzut învinşi la limită, cu scorul de 5 - 6.

Meciul a început cu 20 de minute întârziere deoarece brigada de arbitri care a fost delegată nu s-a prezentat, prima repriză fiind arbitrată de un reprezentat al gazdelor, iar repriza a doua a fost “fluierată” de o brigadă care nu a mai oficiat la fotbal în sală. Prima repriză a aparţinut CS Nicu Gane care a condus cu 2-0 până aproape de pauză, când călărăşenii au reuşit să reducă din decalaj (2-1). În repriza secundă gazdele au revenit spectaculos, au egalat, după care şi-au creat un avantaj de două goluri pe care l-au menţinut până la fluierul final al partidei.

„Am început jocul foarte bine şi am condus cu 2-0 după primele cinci minute de joc. La fel ca în jocul tur, am irosit numeroase ocazii de gol, ceea ce ne-a costat în repriza a doua. Pe fondul nervozităţii cauzate de unele decizii discutabile ale arbitrilor am primit 4 goluri consecutive fără a avea practic vreo reacţie. Lipsa de experienţă şi-a spus cuvântul şi nu am reuşim să gestionăm în favoarea noastră situaţiile favorabile, la care s-au adăugat problemele defensive, multe faze clare de gol nefiind finalizate. Trebuie să trecem repede peste acest eşec din Cupa României şi să ne concentrăm pe jocurile rămase de disputat în campionat. Urmează meciul cu liderul în seria 1 a Campionatului Naţional de Futsal U19, Internazionale Traian Vaslui, echipă neînvinsă până în prezent şi în faţa căreia trebuie să arătăm că rezultatul din tur a fost doar o întâmplare”, a spus antrenorul Marcel Irimie.

Returul va debuta pe 4 martie, iar fălticenenii vor întâlni, acasă, pe Internazionale Traian Vaslui, echipă aflată pe primul loc în Seria 1 a Campionatului Naţional de futsal – U19, cu 12 puncte, golaveraj 48-6.

CS Nicu Gane: Sergiu Blanariu, Teodor Tudosă, Silviu Sava, Sergiu Sava, Ionuţ Gagiu, Nicu Şoldan, Ciprian Scutăreanu, Marin Dolceanu, Claudiu Cristea,Costel Mitrofan, Andrei Pintilei, Codruţ Botezatu. Au marcat: Tudose 0-1, Sava Sergiu 0-2, Sava Silviu 5-3, Gagiu Ionuţ 6-4, Şoldan Nicu 7-5.