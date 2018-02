Handbal, juniori II

Echipa de handbal juniori II a Liceului cu Program Sportiv din Suceava îşi continuă drumul spre turneul semifinal fără greşeală, cu 16 victorii din tot atâtea meciuri disputate. Duminică, în al doilea meci oficial din 2018, echipa pregătită de antrenorul Iulian Dugan s-a impus fără probleme în deplasarea de la LPS Iaşi, cu scorul de 41 la 28. Doar primele şase minute au fost mai echilibrate, sucevenii distanţându-se treptat, iar la pauză aveau un avantaj de şapte goluri, scor 20 – 13. În partea a doua jocul a curs în aceeaşi direcţie, o bună bucată din acest act în echipa suceveană evoluând doar jucătorii de pe banca de rezerve.

„Sunt mulţumit de jocul echipei, mai ales că-n repriza secundă am folosit mult jucătorii ce nu sunt în primul 7. Am încercat să jucăm ce ne-am propus şi cred c-am reuşit, atât în apărare, cât şi la acţiunile tactice din atac. Am folosit şi un portar de la juniori III, Teofan Hirghiligiu, care s-a descurcat bine, şi de aceea vrem să-l integrăm la juniori II. Urmează un program încărcat, cu cinci meciuri în 14 zile, o parte din jucători având şi alte două meciuri în această săptămână, cu echipa de juniori I”, a explicat antrenorul sucevenilor, Iulian Dugan.

LPS Suceava a folosit la Iaşi un lot format din sportivii: portari Ionuţ Andreescu şi Teofan Hirghiligiu, Vlăduţ Lazoreac, Samuel Stanciuc (2), Marian Agrigorcioaie (2), Robert Chirilă (4), Claudiu Lazurcă (11), Ionuţ Huţan (6), Daniel Guranda (5), Mihnea Bejan (1), Albert Vizitiu (10), Fabian Rusu, Mihai Corduş şi Casian Gabinat.

În etapa de duminică, cealaltă reprezentantă a Sucevei în seria I a Campionatului Naţional de juniori II, cea a Clubului Sportiv Universitar, pregătită de Vasile Boca şi Ioan Tcaciuc, a pierdut în deplasarea de la LPS Piatra Neamţ cu scorul de 22 – 29, la pauză fiind 14 – 10 pentru gazde. Trebuie menţionat că echipa universitară evoluează cu jucători mai mici ca vârstă, de la juniori III sau care sunt în primul an de juniori II.

Clasament

1. LPS Suceava 16 16 0 0 520 383 48

2. CS Ştiinţa Municipal Bacău 14 11 0 3 438 338 36

3. LPS Piatra Neamţ 16 10 1 5 403 381 35

4. CSŞ Bacău 15 9 0 6 368 340 32

5. LPS Iaşi 16 4 1 11 393 463 24

6. CSU Suceava 16 3 1 12 385 454 21

7. LPS Roman 15 2 0 13 338 429 18

8. LPS Vaslui 2 16 5 1 10 238 295 15*

Penalizări

* LPS Vaslui 2 (-7pts) -> folosire jucător fără drept de joc (conform rodcnh 28.8 )

Bonus

* LPS Suceava (16pts - respectare cerinţe talie)

* LPS Iaşi (15pts - respectare cerinţe talie)

* LPS Roman (14pts - respectare cerinţe talie)

* LPS Piatra Neamţ (14pts - respectare cerinţe talie)

* CSŞ Bacău (14pts - respectare cerinţe talie)

* CS Ştiinţa Municipal Bacău (14pts - respectare cerinţe talie)

* LPS Vaslui 2 (11pts - respectare cerinţe talie)

* CSU Suceava (14pts - respectare cerinţe talie)