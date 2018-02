Handbal

Aseară, în etapa a 20-a din Liga Națională de handbal, echipa Universității Suceava a câștigagt un punct important, pe terenul uneia din contracandidatele la menținerea în primul eșalon, CSM Focșani 2007, formație cu care se va întâlni și-n turneul play-out. Ca și-n meciul tur de la Suceava și cdea această dată cele doă echipe au remizat, de această dată scorul final fiind 23 – 23. Gazdele, recunoscute pentru meciurile foarte bune făcute pe teren propriu au începugt mai bine și au condus cu 3 – 0, dar sucevenii au revenit și-au egalat după nouă minute de joc la 4 – 4. Universitatea a avut cinci minute mai slabe și gazdele s-au dus la 7 – 4, ratând și două oportunități de gol. În minutul 23, Florin Ciubotariu a marcat pentry 8 – 7 pentru gazde, dar ratările sucevenilor le-au permis focșănenilor să se ducă pentru prima dată la 5 goluri, scor 12 – 7, acesta fiind și scorul la pauză. În partea a doua, CSM-ul și-a păstrat această diferență timp de șase minute, dar sucevenii au avut 8 minute în care au recuperat din diferență, astfel că-n minutul 48 au reușit să egaleze la 17. În ultimele 10 minute, ambele echipe au încercat să se distanțeze decisiv, iar gazdele s-au dus la două goluri, dar au fost egalate la 20, gol urmat de două ratări ale Universității. Focșaniul a condus cu câte un gol, dar sucevenii au egalat de fiecare dată, ultima oară când s-a intrat în ultimul minut. Gazdele au cerut time-out la ultimul atac, dar studenții au rezistat și au câștigat un punct.

„Am început mai greu acest meci și nu-mi explic de ce, poate am intrat cu ceva emoții în teren având în vedere miza punctelor. Astfel au jucatg doar 50% din ce putem și ei s-au distanțat la cinci goluri. După pauză ne-am reveniit și ne-am făcut jocul, într-o repriză în care am fost peste ei și nu arunc vorbe în vânt, dar echipa noastră merita victoria. Ne-am apărat extraordinar și nu prea le-am dat soluții adversarilor, care s-au ținut în joc grație publicului ce i-a împins de la spate. În ultimul minut am protestat la o decizie a arbitrilor și am luat galben, fapt ce le-a anulat gazdelor amenințarea de pasiv, dar până la urmă ne-am apărat bine și n-am luat gol”, a explicat antrenorul echipei CS Universitar din Suceava, Adrian Chiruț.

În meciul de la Focșani, pentru Univversitatea Suceava, gabriel Burlacu a reușit 6 goluri, Adi Târzioru și Andrei Olariu, câte 4 goluri fiecare. Florin Ciubotariu și Mihai Sandu, câte 3 goluri, Gabriel Cotinghiu (2), iar Bogdan Baiican, un gol.

Vineri, de la ora 18.00, CSU va juca pe teren propriu, cu Potaissa Turda.

Etapa a 20-a

Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti 26 – 25 (9 – 16)

Steaua Bucureşti – Minaur Baia Mare 30 – 26 (15 – 13)

CSM Făgăraş – Dunărea Călăraşi 20 – 23 (10 – 10)

Politehnica Iaşi – Politehnica Timişoara 27 – 31 (15 – 14)

CSM Focşani 2007 – CSU Suceava 23 – 23 (12 – 7)

Potaissa Turda – AHC Dobrogea Sud (luni, 26 feb, ora 18.00 - Digi şi Telekom Sport)

HC Odorhei – HC Vaslui 0 – 10

Clasament

1. CSA Steaua București 20 15 1 4 527 457 46

2. AHC Potaissa Turda 19 14 0 5 552 477 42

3. Politehnica Timișoara 20 13 2 5 531 479 41

4. CSM București 20 13 1 6 567 512 40

5. Dinamo București 20 12 2 6 579 546 38

6. AHC Dobrogea Sud 19 11 4 4 503 464 37

7. AHC Dunărea Călărași 20 10 3 7 488 490 33

8. CS Minaur Baia Mare 20 8 0 12 478 502 24

9. CSM Focșani 2007 20 6 3 11 473 500 21

10. CSU Suceava 20 5 2 13 525 559 17

11. HC Vaslui 20 5 1 14 488 558 16

12. CSM Făgăraș 20 4 1 15 470 536 13

13. CS Politehnica Iași 20 1 2 17 539 651 5

HC Odorhei s-a retras 20 10 2 8 427 422 32