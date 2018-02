Fotbal

Suceveanul Sebastian Nechita, de la Juniorul Suceava, a fost convocat la lotul naţional de antrenorul Adrian Văsâi pentru dubla amicală pe care reprezentativa Under 15 a României o va disputa împotriva reprezentativei similare a Turciei. Partidele vor avea loc în Antalya, în zilele de 6 și 8 martie.

Tricolorii se vor reuni miercuri, 28 februarie, la Centrul Naţional de Fotbal Buftea, unde se vor pregăti până pe 4 martie, când vor decola spre Turcia.

Aceasta este cea de-a doua acţiune a naţionalei Under 15, formată în toamna anului trecut. Tricolorii au mai disputat la finalul anului 2017 două partide amicale cu selecţionata Moldovei, câștigate cu 3-1, respectiv 4-0. Mijlocașul Sebastian Nechita, care se anunţă una dintre marile speranţe ale fotbalului sucevean, a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor la Chișinău, punctând cu un șut sec, din interiorul careului, în urma unei frumoase acţiuni personale.

Iată cum îl caracterizează Bogdan Pantea, managerul grupării Juniorul Suceava, pe cel mai bun elev al său:

„Poate că sunt subiectiv, însă pot să afirm cu tărie că Sebi este unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din ţară la categoria de vârstă 2003. Este un jucător cu o talie bună, are 1.80 metri înălţime. De asemenea, beneficiază de o tehnică foarte bună și are o viziune excelentă în joc. Nu a lipsit în ultimii șapte ani de la nici un antrenament, meci oficial sau amical, progresând astfel continuu. Este un copil de mare perspectivă, care a fost remarcat la toate turneele la care am participat și căruia îi prevăd un viitor frumos”.