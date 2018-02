Rugby

Doi dintre jucătorii formaţi la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor se află în aceste zile într-un cantonament în Olanda, cu lotul naţional de juniori sub 18 ani al României. Marius Ferariu şi Rareş Prelucă nu sunt la primul contact cu loturile naţionale, ei participând şi la alte stagii de pregătire ale naţionalei României, cu care se pregătesc pentru Campionatul European de Rugby pentru juniori sub 18 ani, ce va avea loc în localitatea Poznan, în Polonia, în perioada 23 martie – 1 aprilie. Stejăreii se pregătesc pe un teren cu gazon natural Castricumse, unde miercuri au disputat primele două din cele patru partide test programate în acest stagiu de pregătire centralizată din Olanda. În prima partidă, România Under 18 a pierdut cu scorul de 14 – 28 în faţa echipei similare a Belgiei, la pauză adversarii având un avantaj de 11 puncte, scor 18 – 7. România a marcat doar două eseuri, unul dintre acestea fiind reuşit de humoreanul Marius Ferariu. Miercuri seară, România a jucat din nou, de această dată pe durata a trei reprize, în compania echipei naţionale a Olandei, meci pierdut de stejărei cu scorul de 22 – 37. În acest meci, unul dintre eseurile României a fost reuşit de celălalt humorean, Rareş Prelucă. Cei doi humoreni au fost titulari în ambele partide, în care staff-ul tehnic nu a făcut schimbări, România evoluând cu aceeaşi formulă de joc.

Sâmbătă, lotul naţional de juniori sub 18 ani a României are programate alte două partide în compania lotului naţional al Olandei.

În acest moment, cei doi humoreni sunt jucătorii ai echipei CSȘ 2 Baia Mare, Marius Ferariu din vară, iar Rareş Prelucă din această iarnă.