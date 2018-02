Rugby

În această perioadă, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava se află în perioada de pregătire de iarnă, cea de dinaintea începerii returului. Ieri, la stadionul Areni, oficialii echipei, alături de oficialii clubului, jucători şi sponsori au organizat o conferinţă de presă în care au prezentat noul proiect început în vară pentru următorii trei-patru ani, speranţele pentru noul an, dar şi câteva nemulţumiri faţă de anumite aspecte din trecut şi din prezent privind activitatea echipei.

Chiar dacă încă se mai gândesc cu un gând amar la promovarea din vară şi la faptul că echipa nu a avut resursele necesare pentru a evolua din nou în primul eşalon, oficialii echipei sunt optimişti şi au început un nou proiect prin care să formeze o echipă competitivă.

„Este păcat că nu s-a putut concretiza promovarea câştigată în vară, deoarece timpul a fost scurt, au fost şi probleme financiare, dar acest lucru ne-a ambiţionat. Am început un nou proiect, iar în următorii trei patru ani ne-am propus să formăm o echipă competitivă şi să nu mai fim luaţi pe nepregătite la o nouă promovare. Avem un lot numeros de jucători, între care se află mulţi promovaţi de la LPS Suceava şi CSȘ Gura Humorului, iar pe această cale le mulţumesc antrenorilor care muncesc la formarea juniorilor şi ne ajută în continuare cu jucători. Încercăm să integrăm cât mai repede jucătorii veniţi în ultima jumătate de an şi să formăm o echipă competitivă cu care să ne atingem obiectivul. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava, ce au un aport foarte important în finanţarea echipei, sponsorilor ce ne-au ajutat până acum, dar şi celor ce au venit alături de noi de curând”, a declarat antrenorul Marius Colţuneac, cel ce din vară este noul tehnician al seniorilor suceveni. Fostul jucător al Sucevei, ce a evoluat în primul eşalon din România, în Franţa, dar şi la naţionala de seniori a mai precizat că există o schimbare de generaţii în echipă, au venit jucători foarte tineri ce n-au experienţa necesară jocurilor de seniori, dar încet-încet aceştia vor creşte şi se vor maturiza. Echipa de seniori are în acest moment un lot de 39 de jucători, un lucru benefic deoarece este concurenţă pe posturi, iar Marius Colţuneac speră că acest lucru va aduce rezultate mai bune în retur.

Căpitanul sucevenilor, Lucian Preutescu, a explicat că promovarea a fost făcută cu jucători ce-au primit de la club mai puţini bani decât un ajutor social

Cel mai bun sezon al echipei din ultimii nouă ani a fost explicat de căpitanul sucevenilor, Lucian Preutescu, jucător ce alături de antrenori şi sponsori a încercat să-şi motiveze colegii la maxim, în condiţiile în care banii de indemnizaţii au fost foarte puţini.

„La Suceava am ajuns în 2006 şi de atunci mi-am dat seama că este singurul club din ţară unde se joacă cu inima. Dacă cineva crede că la rugby s-au cheltuit mulţi bani, gândiţi-vă că anul trecut un component al echipei a primit mai puţin decât un ajutor social. Ca şi căpitan al echipei eu încerc să aduc de fiecare dată jucătorii împreună şi să formăm o familie, aşa cum am demonstrat-o şi-n campionatul trecut. În vară am trecut de la extaz la agonie într-un timp foarte scurt. Cu o echipă tânără, entuziastă am reuşit să reajungem din nou acolo unde este locul rugby-ului sucevean şi n-a fost uşor să ne strângem la antrenamente, la meciuri, mai ales că de multe ori nu puteam să oferim o masă sau o cazare. E foarte greu să faci performanţă fără o infrastructură, fără un buget stabil”, a explicat Lucian Preutescu.

Flankerul sucevean a pus şi problema juniorilor care vin în număr mare de la cele două cluburi din judeţ şi care după terminarea facultăţii sunt obligaţi să-şi facă un viitor, iar echipa nu le poate oferi acest lucru, din punct de vedere financiar.

„Mă bucur că vin din spate mulţi jucători tineri, de la cele două cluburi din judeţ unde sunt antrenori tineri, la LPS Suceava, Marcel Creţuleac şi Codrin Prorociuc, la CSȘ Gura Humorului, Andrei Varvaroi şi Mihai Coca. Problema e că aceşti copii se pierd când ajung la seniori, deoarece nu poţi să-i amăgeşti la nesfârşit, pentru că la o anumită vârstă trebuie să-şi facă şi ei un viitor şi nu pot acest lucru cu 200 sau 300 de lei pe lună. Am trecut peste toate impedimentele şi mergem mai departe, iar eu cred că rugby-ul sucevean nu va muri niciodată, indiferent cine va veni sau va pleca. Acest sezon este unul de tranzit, în care s-a schimbat antrenorul, avem un schimb de generaţii, au venit jucători foarte tineri ce au nevoie de pregătire, iar pentru aceasta este nevoie de o bază sportivă, un teren adecvat, o sală pentru sezonul rece, condiţii minime pentru sportul de performanţă şi chiar cel de masă”, a mai completat Lucian Preutescu.

Secţia de rugby de la CSM va primi în acest an doar 40.000 de lei de la Ministerul Tineretului şi Sportului

De la an la an, bugetul primit de clubul CSM Suceava de la Ministerul Tineretului şi Sportului a scăzut, iar în aceste condiţii banii au fost mai puţini şi la secţia de rugby. Din fericire, o gură foarte mare de oxigen a venit din partea autorităţilor locale, Primăria şi Consiliul Local, dar şi a sponsorilor şi foştilor jucători din Asociaţia Prietenii Rugby-ului din Bucovina. Fără finanţarea acestora echipa de seniori n-ar mai fi putut nici măcar să se prezinte în campionat. Prezent la conferinţa de presă de ieri, directorul adjunct al CSM, Valerică Gherasim, a admis că bugetul de la MTS, pe 2018, pentru întreg clubul este unul foarte mic.

„Cred că pentru ca secţia de rugby să-şi desfăşoare activitatea în condiţii optime ar avea nevoie de aproximativ 1.000.000 de lei. Noi în acest an avem alocat de la Ministerul Tineretului şi Sportului un buget total de 290.000 de lei, pentru toate cele 11 secţii. Este pentru al doilea an când bugetul vine de la Bucureşti direct pe secţii şi după părerea mea este unul foarte mic, dar sperăm ca la rectificare, în vară, să primim mai mulţi bani. Bugetul pentru secţia de rugby este de 40.000 de lei şi, după cum am vorbit cu domnul profesor Colţuneac, acesta ar ajunge pentru cam trei etape. Au fost ani, un exemplu fiind 2012, când secţia a primit un miliard şapte sute de mii de lei vechi. Sunt câteva sporturi în Suceava cu tradiţie şi unul este rugby-ul şi ar fi păcat să le pierdem”, a explicat Valerică Gherasim. Reprezentantul CSM-ului a mai adăugat că din informaţiile pe care le are, Primăria Suceava are în plan să dea 300.000 de lei la rugby, dintr-un total de 500.000 pentru tot clubul CSM.

„Echipa de rugby a promovat anul trecut, dar n-am avut destui bani să asigurăm participarea în Super Ligă, dar asta nu ne împiedică să încercăm să asigurăm astfel de condiţii. Vreau să le mulţumesc tuturor sportivilor şi oamenilor ce au susţinut rugby-ul sucevean şi aici mă refer în primul rând la Consiliul Local Suceava şi Primăria Suceava, fără aportul cărora nu ne-am fi putut desfăşura activitatea la toate secţiile clubului CSM Suceava. Clubul CSM nu este un club de profesionişti, ci unul ce are buget de la Ministerul Tineretului şi Sportului. Să nu credeţi că nu ne-am dorit să fim profesionişti. Este adevărat că fără sprijinul primăriei, al sponsorilor şi al foştilor jucători, echipa nu putea să-şi mai desfăşoare activitatea, pentru că pe lângă seniori mai avem şi juniori”, a mai adăugat Valerică Gherasim.

Preşedintele secţiei de rugby şi unul din principalii sponsori, Alin Creţu, s-a arătat dezamăgit de politica dusă de directorul CSM, Vasilică Băiţan, vizavi de echipă

Fostul jucător al echipei Alin Creţu, cel ce este preşedintele onorific al secţiei de rugby, dar şi unul din principalii sponsori, care în vară a cumpărat şi un autocar pentru echipă, s-a arătat deranjat de faptul că directorul CSM, Vasilică Băiţan, nu a venit la această conferinţă, nu comunică cu cei sunt alături de echipă, dar şi de strategia aplicată de acesta în cazul secţiei de rugby.

„Sunt dezamăgit că domnul director Vasilică Băiţan n-a găsit timp să participe la această conferinţă, asta în timp ce eu aveam o problemă medicală personală, dar am amânat-o pentru a fi alături de echipă. Nu vreau să-l jignesc, dar n-am văzut nici o măsură luată pentru a atrage sponsori sau măcar să-i menţină. Noi suntem alături de jucători şi de echipa de rugby şi încercăm să facem cât mai mult. Eu personal m-am ocupat să atrag noi sponsori şi în aceste zile am mai adus două firme alături de echipă. Referitor la obiectivul echipei, părerea mea este că nu poţi să faci performanţă cu jucători care n-au statut de profesionişti, care se întreţin dintr-un serviciu şi vin la echipă pentru a juca din pasiune. Mai mult, sportivii n-au posibilitatea să plece în deplasări de vineri sau chiar de sâmbătă din cauza serviciului. Chiar şi-n aceste condiţii s-a reuşit anul trecut promovarea, cu ajutorul Primăriei şi al Consiliului Local şi al sponsorilor, dar eu n-am văzut nici o strategie din partea clubului, ci doar cel mai simplu lucru prin care poţi să scapi de o problemă, spunând <nu avem bani>”, a explicat Alin Creţu.

Preşedintele secţiei a mai adăugat că speră ca-n următorii trei patru ani „să avem resurse să supravieţuim, deoarece celelalte echipe din Divizia Naţională au investit mult şi şi-au adus jucători din emisfera sudică sau din Super Ligă”.

Sponsorii echipei vor asigura un cantonament de iarnă la Mălini în perioada 28 februarie – 6 martie

În acest moment, echipa se pregăteşte în sala de la Ipoteşti, cu sprijinul Asociaţiei Prietenii Rugby-ului din Bucovina, iar pe 28 februarie va pleca în cantonament la Mălini. Echipa va începe mai repede campionatul, duminică, pe 11 martie, pentru a avea tot lotul în această deplasare, după ce gazdele de la Tomitanii au acceptat această variantă.

„Pe 28 vom pleca în cantonament la Mălini, un stagiu pentru care mulţumim sponsorilor noştri, Alin Creţu, de la firma Ac Mobile, şi Andrei Puiu, de la Expertoptic. În retur vom aborda toate meciurile la victorie, pentru că mie îmi place doar să câştig, mai ales că avem o mândrie de apărat, deoarece suntem echipa campioană din sezonul trecut, dar trebuie să învăţăm şi să pierdem. Va fi mult mai greu, deoarece unele echipe şi-au adus jucători din emisfera sudică, dar sperăm să terminăm cât mai sus, în primele cinci. Am încredere în jucătorii noştri şi mă bucur că vin la pregătire şi dau 100%”, a declarat Marius Colţuneac.

La conferinţa de ieri a fost prezent şi unul din jucătorii de bază ai echipei, Alin Elisei, un jucător ce a contribuit şi el, prin evoluţiile din sezonul trecut, la promovare.

„Fac parte din generaţia tânără, iubesc acest sport şi-l practic de plăcere. Este adevărat că nu poţi să faci performanţă fără bani şi de aceea ne dorim o finanţare stabilă. În ciuda problemelor, noi venim în continuare şi ne pregătim, facem toată treaba cu pasiune şi nu ne dăm la o parte, chiar dacă este obositor să mergi şi la serviciu, să vii la antrenamente şi la meciuri. Mai mult, lunar, un sportiv are şi cheltuieli suplimentare pe lângă ce asigură echipa”, a explicat Alin Elisei.