Fotbal judeţean

Au mai rămas câteva zile până la scrutinul pentru alegerea noii structuri de conducere a Asociaţiei Judeţene de Fotbal. Adunarea Generală va avea loc duminică, 4 martie, cu începere de la ora 10.00, în sala Centrului Cultural Bucovina, din Suceava. Cu acest prilej delegaţii celor 46 de cluburi afiliate cu drept de vot vor alege viitoarea componenţă a Comitetului Executiv, o luptă cu adevărat interesantă urmând să aibă loc pentru cele două posturi de vicepreşedinte, în condiţiile în care au intrat în cursă trei candidaţi: Aurel Constantin, care ocupă această funcţie şi în prezent, Iulian Darabă, de la CN Nicu Gane Fălticeni, şi Ciprian Costan, de la Silva Udeşti. În ce priveşte funcţia de preşedinte lucrurile sunt deja clare, ţinând cont că nu s-a înscris în cursă decât un singur candidat, şeful în exerciţiu al forului judeţean, Ciprian Anton.

„Faptul că am primit feedback pozitiv şi adeziuni de susţinere de la peste 95% dintre membrii afiliaţi mi-a întărit convingerea că am făcut lucruri bune în primul meu mandat şi m-a încurajat să candidez din nou. Din punctul meu de vedere, o mare realizare o reprezintă reducerea violenţelor de pe stadioane datorită deciziilor drastice luate de comisiile de disciplină ale AJF, aceste organisme fiind alcătuite din oameni respectabili, cu experienţă în sport, neimplicaţi în fotbalul judeţean. Acest lucru a fost posibil şi prin introducerea în regulament a obligativităţii înregistrării video a meciurilor de la Liga a IV-a. În acest fel, problemele de la nivelul fotbalului judeţean au ajuns să fie discutate săptămânal pe un post de televiziune local, ceea ce reprezintă o premieră naţională”, a declarat Ciprian Anton.

Conducătorul în funcţie al AJF Suceava aminteşte şi de susţinerea constantă pe care a acordat-o sectorului juvenil.

„Asociaţia Judeţeană de Fotbal a susţinut în permanenţă toate întrecerile de copii şi juniori. În anul 2014 forul judeţean avea în organizare o singură competiţie, la juniori C, cu 12 formaţii participante, în vreme ce în prezent sunt angrenate în concurs 40 de echipe, la cinci categorii de vârstă. Mai mult, în ultimii 4 ani am atras constant la Suceava organizarea diferitelor turnee de copii şi juniori, astfel încât echipele noastre să aibă şanse mai mari de calificare în faze superioare. Tot pentru popularizarea sportului printre cei mici am iniţiat şi proiectul Caravana Fotbalului, prilej cu care ne deplasăm în diferite localităţi din judeţ şi încercăm să îi atragem pe copii pe stadion prin diferite jocuri şi oferindu-le mingi şi alte articole promoţionale. De asemenea, trebuie precizat că ne-am implicat mult în diverse programe sociale, cum ar fi Cupa Victoria de la Bivolărie, destinată copiilor cu probleme de auz şi vorbire din ţara noastră, dar şi Grassroots Day, întrecere dedicată copiilor din centrele de plasament”.

Ciprian Anton mai spune că atragerea unui sponsor tehnic la nivelul Ligii a IV-a, este vorba de firma Inter Conti, a asigurat un premiu campioanei judeţene, ceea ce nu este puţin lucru la acest nivel.

„Am încercat să oferim o altă vizibilitate fotbalului judeţean prin organizarea finalelor Cupei României pe stadionul Areni, în cadrul acestor evenimente fiind premiate toate echipele laureate ale fotbalului judeţean, indiferent de vârsta jucătorilor sau de categoria la care activează. De asemenea, ne-am propus să creăm noi competiţii pentru membrii afiliaţi, şi mă refer aici la campionatul judeţean de futsal din pauza de iarnă, care s-a bucurat de un real succes, dând naştere unei echipe frumoase la Vicovu de Jos, care activează cu succes în Liga a II-a din România. Nu în ultimul rând, am iniţiat peste 35 de proiecte de parteneriat, şi amintesc aici competiţii din cadrul sportului de masă, precum Cupa Prieteniei, Liga Companiilor sau Campionatul judeţean de old-boys”, a mărturisit Ciprian Anton.

Meci internaţional de juniori vara aceasta la Suceava, cu ocazia Centenarului Marii Uniri

Acesta a dorit să treacă în revistă şi evenimentele naţionale pe care le-a organizat în calitate de preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava, dar şi planurile de viitor.

„Am adus pe Areni finala Cupei României la fotbal feminin, care s-a bucurat de o asistenţă de 3.000 de spectatori. În ultimii trei ani, am fost gazda turneului final naţional Fotbal şi Feminitate, întrecerea fiind organizată în parteneriat cu UEFA şi FRF. Ca o noutate, vă dezvălui că suntem în discuţii avansate pentru organizarea în acest an la Suceava, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, a unui meci internaţional de juniori, între reprezentativele Under 15 ale României şi Republicii Moldova. Pentru viitorul apropiat, mai am în plan crearea unui parteneriat cu FRF pentru construirea unui teren sintetic în judeţul nostru, care să vină în sprijinul echipelor sucevene. De asemenea, intenţionăm prin diferite proiecte să atragem fonduri de la Consiliul Judeţean, pentru achiziţionarea de diverse materiale sportive. Tot ca un obiectiv, în viitorul mandat îmi propun să acord o atenţie şi mai mare programelor sociale şi să fac posibil ca numărul echipelor de copii şi juniori angrenate în campionatele judeţene să crească spre 60-70”, a încheiat Ciprian Anton.