Liga a II-a

Chiar dacă situaţia financiară a clubului este una precară, iar nu mai puţin de 9 angajaţi ai clubului, începând cu vicepreședintele Mihai Ungurian, continuând cu antrenorii secunzi Bogdan Tudoreanu și Marius Lup, cu organizatorul de competiţii Neculai Grosu, cu antrenorul de copii și juniori Ilie Gafencu, cu maseorii Ion Armeanca și Constantin Bosânceanu și încheind cu cele două doamne de la serviciul de contabilitate, și-au prezentat demisiile la începutul acestei săptămâni din cauza restanţelor salariale, antrenorul principal Florentin Petre a încercat să-și păstreze optimismul în intervenţia pe care a avut-o la radio Sport Total FM. Mai mult, tehnicianul în vârstă de 42 de ani a mărturisit că va încerca să medieze revenirea lângă echipă a demisionarilor din staff-ul echipei, într-o discuţie pe care o va purta cu conducerea clubului.

„Situaţia nu este foarte clară, dar sperăm ca lucrurile să revină repede la normal. Din punctul meu de vedere și al băieţilor, nu este nici o problemă, avem toate condiţiile. Am primit tot ceea ce am cerut. Mai am nevoie de trei jucători pentru completarea lotului, doi fundași centrali și un fundaș stânga. Mi s-a promis că stabilitatea financiară nu va fi o problemă. Mai există întârzieri salariale, o lună jumătate, două luni, dar sunt sigur că se vor rezolva toate lucrurile astea. Am să fac tot posibilul să îi readuc lângă mine pe cei din staff-ul tehnic, pentru că sunt oameni buni, împreună cu care am avut rezultate aici. O să vorbesc despre asta și cu conducerea, pentru că vreau să merg pe continuitate. Acest oraș merită mult mai mult. În Suceava sunt destui oameni de calitate care pot să vină să susţină echipa”, a declarat tehnicianul Forestei.