Volei

Sâmbătă, de la ora 11.00, echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va evolua din nou în faţa propriilor suporteri, la sala Unirea. Voleibaliştii coordonaţi de pe bancă şi din teren de Tudor Orăşanu se vor confrunta cu liderul seriei de est din Divizia A2, CS Rapid Bucureşti, a treia echipă ce se luptă pentru promovarea în Divizia A1 pe care o întâlneşte consecutiv în acest retur de campionat. Oaspeţii pleacă favoriţi la câştigarea acestui meci, mai ales după rezultate şi prin prisma faptului că s-au întărit în vara trecută cu jucători experimentaţi, cu multe meciuri în primul eşalon, la Steaua sau Dinamo Bucureşti. Meciul din tur, pierdut de suceveni cu 0 – 3 la seturi, a avut un prim set cu decizii ciudate ale arbitrilor. CSM Suceava a făcut un joc foarte bun în primul prim act şi a câştigat cu 25 – 23, dar sucevenii au fost întorşi din nou în teren de arbitri, după ce în primă fază au fluierat final de set. La scorul de 30 – 29 pentru gazde, sucevenii au protestat la o fază în care adversarii au agăţat fileul, iar arbitrii i-au dat cartonaş roşu celui mai experimentat jucător al Sucevei, Lucian Huţuleac, şi-n plus au fluierat finalul setului, fără ca rapidiştii să câştige mingea de 31 – 29.

„Din păcate, ridicătorul nostru, Andrei Sasu, este în continuare accidentat la deget şi n-am riscat să-l folosim la Bucureşti, deşi a făcut deplasarea şi a încercat să joace. Juniorul ce l-a înlocuit, Ștefan Verciuc, a avut o evoluţie bună, mai ales după ce am introdus în teren şi ceilalţi juniori cu care joacă la echipa LPS. Totuşi, jucătorii experimentaţi sunt obişnuiţi cu altfel de pase, dar vom vedea la ora meciului ce ridicător vom folosi. În tur am avut parte de surprize neplăcute în primul set, când am câştigat şi am fost întorşi în teren, iar mai apoi l-am pierdut pe Huţuleac, care a primit cartonaş roşu pentru proteste şi de aici s-a rupt totul. Sper să facem un meci bun şi să obţinem cel puţin un punct şi, de ce nu, să luptăm pentru o victorie, mai ales că evoluăm în faţa propriilor suporteri, pe care-i aşteptăm într-un număr cât mai mare la meci”, a explicat antrenorul jucător al sucevenilor, Tudor Orăşanu.

La finalul săptămânii viitoare, CSM Suceava va încheia returul cu două meciuri în două zile, vineri urmând să joace, pe teren propriu, restanţa cu CTF Mihai I Bucureşti, iar sâmbătă, la CSM Râmnicu Sărat.

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. CS Rapid Bucureşti 8 6 1 1 0 21

2. CSU Știinţa Bucureşti 8 6 1 0 1 20

3. VCM Piatra Neamţ 8 6 0 1 1 19

4. CSM Suceava 7 2 0 0 5 6

5. CTF Mihai I Bucureşti 7 1 0 0 6 3

6. CSM Râmnicu Sărat 8 0 0 0 8 0

Legenda

C Jocuri câştigate cu 3-0 şi 3-1

C1 Jocuri câştigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 şi 0-3