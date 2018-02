Fotbal

Astă vară, într-un moment în care soarta Forestei părea pecetluită, au apărut ca din neant trei investitori, doi moldoveni, Ion Lozovan şi George Negură, şi un francez, Farid Khallaf, care au achitat datoriile acumulate, aşa încât gruparea suceveană s-a putut înscrie în campionat. Ținând cont că, din punct de vedere fotbalistic, lucrurile bune la Suceava durează foarte puţin, luna de miere de pe Areni n-avea cum să ţină o veşnicie. La sfârşitul lunii octombrie au apărut deja primele neînţelegeri între acţionari. În afară de aceste scurtcircuite, care nu au făcut decât să stopeze aportul de capital, conducerea clubului nu a reuşit să acceseze decât 250.000 de lei, adică un sfert din banii alocaţi de Consiliul Local pentru anul trecut, astfel încât balanţa financiară a clubului s-a dezechilibrat complet. Urmarea: au rezultat datorii către furnizori, către stat, către jucători şi către angajaţi, aşa încât realitatea din prezent a ajuns să semene din ce în ce mai mult cu situaţia din vara anului trecut. Toate aceste probleme dintre acţionari, suprapuse cu lipsa de finanţare şi de viziune, au creat un cadru impropriu la club, ajungând într-un punct critic ieri, când nemulţumirile au dat pe dinafară.

Plecând de la această stare de fapt, nu mai puţin de 9 angajaţi ai clubului, începând cu vicepreşedintele Mihai Ungurian, continuând cu antrenorii secunzi Bogdan Tudoreanu şi Marius Lup, cu organizatorul de competiţii Neculai Grosu, cu antrenorul de copii şi juniori Ilie Gafencu, cu maseorii Ion Armeanca şi Constantin Bosânceanu şi încheind cu cele două doamne de la serviciul de contabilitate, şi-au anunţat demisia din cadrul clubului într-o conferinţă de presă organizată ad-hoc.

Mihai Ungurian îl arată cu degetul pe Farid Khallaf

Neremunerat din luna octombrie, primul a luat cuvântul vicele Mihai Ungurian.

„Cu regret vă anunţăm că astăzi am luat decizia de a ne despărţi de Foresta. Proiectul de acum nu mai seamănă cu cel la care m-am angajat astă vară, iar din punctul meu de vedere nu mai există nici un fel de perspectivă în acest moment. Nu a fost o hotărâre apărută peste noapte, mai ales că problemele financiare s-au acutizat în timp. Situaţia de la club a început să se degradeze după ce Ion Lozovan, ce-l ce a asigurat aproximativ 75% din bugetul Forestei în tur, exceptând banii de la primărie, a luat decizia de a nu mai băga nici un ban în club după un conflict cu Farid Khallaf. Totul a pornit de la Farid, care i-a interzis lui Ion Lozovan contactul cu echipa şi cu fotbaliştii. Din câte cunosc, conflictul s-a acutizat ulterior, şi s-a ajuns ca Ion Lozovan să fie ameninţat de Farid. Chiar şi eu am ajuns să primesc ameninţări din partea acestuia, şi nu o singură dată, ci de mai multe ori. Pot spune în cunoştinţă de cauză că Farid are o atitudine total neprofesionistă, iar latura sa umană lasă mult de dorit. Îmi pare rău că nu am luat atitudine la timpul potrivit, însă am considerat atunci că aş fi prejudiciat imaginea clubului”, a precizat Mihai Ungurian.

Oficialul Forestei spune că a tot sperat că lucrurile se vor schimba, însă situaţia s-a deteriorat şi mai mult odată cu trecerea timpului.

„Era din ce în ce mai clar că nu vom reuşi ce ne-am propus, mai ales că nu mai exista unitate şi credibilitate în cadrul clubului. S-au căutat toate soluţiile posibile de ieşire din impas, dar fără succes. Ion Lozovan a găsit un înlocuitor pentru Farid în structura clubului, însă acesta a solicitat 50.000 de euro pentru a ieşi din această afacere, în condiţiile în care nu a investit nici măcar un leu în club. El s-a angajat iniţial că vine în afacere cu jucătorii, însă s-a văzut în sezonul de toamnă ce calitate au avut fotbaliştii străini aduşi pe Areni. Doar doi dintre ei s-au ridicat la nivelul cerut de antrenorul Florentin Petre, însă unul a fost cedat de Farid în această iarnă la Juventus Bucureşti, cu de la sine putere. Soluţii ar fi pentru ieşirea din această criză, numai că, din păcate, George Negură, care a avut şi el un aport financiar important în cadrul clubului, continuă să-l tolereze pe Farid, iar motivele pentru care face acest lucru îmi sunt total necunoscute. Probabil că speră ca problemele să-şi găsească rezolvare de la sine, în timp. Am ieşit în faţă să spunem aceste lucruri din respect pentru publicul sucevean”, a declarat Mihai Ungurian.

Gruparea suceveană a ajuns iar în situaţia de astă vară şi riscă din nou desfiinţarea

Referitor la cei 750.000 de lei rămaşi neaccesaţi de la Consiliul Local, Mihai Ungurian spune că acest scenariu a fost luat în calcul de finanţatori în momentul în care s-a construit bugetul pentru turul campionatului.

„Când am preluat clubul campionatul era început deja, aşa că am încercat să ne organizăm din mers. Am avut la dispoziţie o perioadă scurtă de timp pentru a ne familiariza cu sistemul, aşa că finanţatorii au luat în calcul încă de la început această posibilitate. Nu putem învinovăţi pe nimeni pentru acest lucru”, a precizat vicepreşedintele Forestei.

Conform spuselor lui Mihai Ungurian, gruparea suceveană înregistrează în acest moment datorii de 300.000 de lei. 60.000 de lei erau datoraţi la sfârşitul lunii decembrie către ANAF, din cauza acestui debit Foresta riscând să nu poată accesa cei 1.200.000 lei aprobaţi de Consiliul Local pentru anul 2018.

„S-au luat în discuţie toate variantele, fără succes însă, de aceea s-a ajuns în situaţia asta. Ion Lozovan nu va lăsa lucrurile aşa, a început să lucreze cu avocaţii. Vor fi notificate toate părţile, urmând a li se aduce la cunoştinţă situaţiile nestatutare produse în cadrul clubului. Lucrurile au ajuns într-un moment critic, nu mai există angajaţi în cadrul clubului. Cred că Farid ar trebui să se gândească mai mult la binele Forestei decât la interesul propriu. Din punctul meu de vedere, cel mai negru scenariu ar fi desfiinţarea clubului, iar cel mai optimist, rezolvarea problemelor pe cale amiabilă. Cel mai mult îmi pare rău pentru Florentin Petre. A rămas singur în staff şi îi va fi greu să continue activitatea. Situaţia pare în acest moment fără ieşire”, a mărturisit Ungurian.

Declaraţiile lui Mihai Lup, antrenorul cu portarii, s-au situat pe aceeaşi linie.

„Sunt alături de colegii mei. Din nefericire, am ajuns în imposibilitatea de a ne continua activitatea la Foresta. Eu sunt prezent aici în dubla postură de antrenor cu portarii şi reprezentant al colegilor mei de la LPS Suceava, care activează cu grupele lor de juniori în cadrul clubului Foresta. Chiar dacă eu am un salariu de doar 1.000 de lei pe lună, am ajuns să am de primit în jur de 20.000 de lei de la club, în condiţiile în care astă vară, când echipa era în pragul falimentului, am adus de acasă suma de 3.000 de euro sub formă de împrumut, însă nu am primit banii nici până în ziua de azi. Mai mult, domnul director Ioan Radu m-a mandatat să transmit faptul că Liceul cu Program Sportiv intenţionează să întrerupă colaborarea cu Foresta, ţinând cont că gruparea suceveană nu s-a achitat de clauzele din contract, iar antrenorii de la liceu au venit nu o dată cu bani de acasă pentru a achita cheltuielile aferente meciurilor din campionatele de juniori”, a precizat Lup.

Pornind de la toate aceste întâmplări, din atmosfera din cadrul lotului nu are cum să fie una bună.

„Situaţia este incertă, nimeni nu ştie ce să mai creadă, pentru că în acest moment perspective concrete de a îmbunătăţi lucrurile nu sunt. Situaţia este grea, pentru că lotul de jucători, după părerea mea, este mult sub nivelul eşalonului al doilea. Dacă nu se aduc 4-5 titulari, în condiţiile în care campionatul începe peste mai puţin de 3 săptămâni, va fi greu să poată fi abordată lupta pentru salvarea de la retrogradare. Îmi pare rău pentru Florentin Petre, care a venit cu inima deschisă la Suceava şi a ajuns în această situaţie. Jucătorii întreabă mereu de bani, i-am convins să meargă în cantonamentul de la Poiana Negri cu speranţa că problemele se vor rezolva. Lucrurile însă au rămas la fel, iar speranţele noastre s-au dovedit a fi deşarte”, a mărturisit secundul Bogdan Tudoreanu.