Fotbal – Copii

Participarea grupei de copii născuți în anul 2007 de la Liceul cu Program Sportiv la cea de-a noua ediție a Enjoy Sports Winter Cup Braşov a fost un real succes. Micii fotbaliști pregătiți de Andrei Ițco au avut prestație foarte bună, izbutind să se încununeze campioni. După 7-0 cu Primavera Deva, 5-0 cu FK Miercurea Ciuc și 2-2 cu FCSB în faza grupelor, sucevenii au trecut clar de Benfica București în sferturile de finală, cu scorul de 10-1. În drumul lor spre titlu, jucătorii antrenați de Andrei Ițco au în învins în semifinale cu 4-1 pe Concordia Chiajna, pentru ca în ultimul act să câștige cu același scor duelul cu Juventus Timișoara.

„A fost un turneu reușit pentru noi din toate punctele de vedere. Am întâlnit adversari valoroși, iar în urma evoluțiilor bune am izbutit să aducem trofeul în vitrina Liceului cu Program Sportiv. Vreau să felicit copiii pentru atitudine, pentru jocul prestat și pentru rezultatul obținut. Cum am mai spus, am mare încredere în potenţialul sportiv al acestei grupe şi de la joc la joc demonstrăm acest lucru”, a declarat profesorul Andrei Ițco.

În plan individual, la turneul de la Brașov s-a remarcat în mod deosebit Matei Manolache, care a fost desemnat de organizatori cel mai bun jucător al turneului.

Iată lotul complet de jucători cu care LPS Suceava a participat la Enjoy Sports Winter Cup: Claudiu David, Ştefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Fabian Găină, Mihai Sava, Victor Băbăscu, Ştefan Petraru, Rareş Ştefănoaia, Luca Cazac, Augustin Găină, Sebastian Burlacu şi Matei Manolache.