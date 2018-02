Rugby

Rugbistul humorean Rareș Prelucă va ajunge astăzi la baza de la Snagov, acolo unde se reunește din nou lotul național de rugby pentru juniorii sub 18 ani. Sportivul format la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor este la al patrulea stagiu de pregătire cu această națională, după alte trei la care a participat anul trecut. Jucător pe postul de pilier în prima linie a grămezii, Rareș Prelucă se pregătește cu naționala României pentru Campionatul European pentru juniori sub 18 ani, ce va avea loc la Poznan, în Polonia, în perioada 23 martie – 1 aprilie. Lotul României are programat în acest stagiu de pregătire și un cantonament de o săptămână la puternicul club din Franța, Castre Olimpique, acolo unde a evoluat la echipele de juniori și tineret internaționalul humorean, Vlad Nistor, fiul antrenorului Florin Nistor. În acest cantonament din Hexagon, naționala României are programate și două partide de pregătire în compania unor adversari puternici.

Staff-ul tehnic al naționalei de juniori sub 18 ani a României a convocat pentru acest stagiu de pregătire un număr de 33 de sportivi ce provin de la 8 cluburi din România: nouă de la CNE Cornu/ Steaua București, opt de la CSȘ2 CNE Baia Mare, cinci de la CS Olimpia București, trei de la ACS Tomitanii Constanța, trei de la CSȘ Bârlad, doi de la CT Dinicu Golescu, și câte unul de la CSM București, CSȘ Gura Humorului și unul din Anglia, de la Wasps Academy.