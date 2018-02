Fotbal – Copii

Nu mai puţin de 222 de echipe şi-au anunţat participarea la ediţia din acest an a Braşov Indoor Cup. Printre acestea se află şi grupările sucevene Juniorul Suceava, care se va prezenta cu echipe la patru categorii de vârstă, LPS Suceava, care a înscris două grupe în concurs, şi Junior Câmpulung Moldovenesc.

Aflat la a noua ediţie, Braşov Indoor Cup a luat amploare de la an la an, devenind în prezent cel mai mare turneu internaţional de fotbal în sală pentru copii din sud-estul Europei. La Braşov vor fi prezente nume mari din fotbalul românesc, precum Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti, CFR Cluj, Pandurii Târgu Jiu, Farul Constanţa, Ceahlăul Piatra Neamţ, U Cluj, Petrolul Ploieşti sau Universitatea Craiova, şcoli private de prestigiu precum Academia „Gheorghe Hagi”, Luceafărul Cluj, Viitorul Cluj, Viitorul Argeş, Tâmpa Braşov, Kinder Sângeorgiu de Mureş, Sparta Bucureşti, New Stars Bucureşti, dar şi formaţii cunoscute din Serbia, Ucraina sau Republica Moldova.

Competiţia din 2018 se va derula în intervalul 2-25 februarie, având în program întreceri la şase categorii de vârstă: Under 9, 2-4 februarie; Under 10, 4-6 februarie; Under 11, 6-8 februarie; Under 8, 9-11 februarie; Under 7, 16-18 februarie; Under 12, 23-25 februarie.

Anul trecut, grupa de copii născuţi în 2004 de la Juniorul Suceava a reuşit să se impună la Braşov Indoor Cup, fiind recompensată cu un cantonament gratuit în Franţa.