Rugby

Campioni de juniori Under 19 ai României cu CSS Gura Humorului în 2013, rugbiștii Daniel Plai și Tudor Butnaru au făcut la începutul acestui an un pas important în carieră. După ce s-au remarcat sub culorile clubului Politehnica Iași, cei doi s-au transferat zilele acestea la CSA Steaua București, formație care conduce în acest moment ierarhia SuperLigii cu un avans de cinci puncte față de Știința Baia Mare și șapte față de CSM București.

„Mă bucur nespus pentru foștii mei elevi. Sperăm că vor face o figură frumoasă la Steaua și vor reuși să se integreze rapid în colectiv, mai ales că sunt băieți serioși, care bat la porțile echipei naționale. Îmi doresc să reușească, iar faptul că au fost transferați de un club ca Steaua în ciuda faptului că vin după accidentări destul de serioase, spune multe despre valoarea și caracterul celor doi. Oricum este o mândrie pentru CSS Gura Humorului că jucătorii crescuți de noi ajung să fie apreciați și confirmă la seniorat. Din generația 1994, care în 2013 a cucerit titlul național de juniori activează cu succes în România sau în străinătate rugbiști de valoare precum Vlad Nistor, care este legitimat în Franța, la Albi, Alex Vaman, care a părăsit pe Politehnica Iași și se va transfera în prima ligă din Germania, Marian Năstăsie, la Știința Petroșani, Gabriel Drelciuc, la Tomitanii Constanța, sau Adrian Varvaroi, Octavian Scolobiuc și Alin Ilisei, care evoluează pentru CSM Bucovina Suceava”, a declarat antrenorul Andrei Varvaroi, de la CSS Gura Humorului.

La Steaua, mijlocașul la deschidere Daniel Plai și talonerul Tudor Butnaru vor fi colegi cu alți doi suceveni, Ciprian Lucaci și Viorel Lucaci, acesta din urmă fiind căpitanul „militarilor” și unul dintre cei mai buni rugbiști din țara noastră.