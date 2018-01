Volei, juniori I

Echipa de volei juniori a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a început anul 2018 cu o victorie ce o apropie și mai mult de turneul semifinal. Din postura de lideri ai seriei I din Campionatul Național, voleibaliștii pregătiți de antrenorul Tudor Orășanu au reușit să se impună cu scorul 3 – 0 la seturi pe terenul echipei Colegiului Național "Alexandru Vlahuță" din Râmnicu Vâlcea. Deși se așteptau la un meci mult mai greu, având în vedere că gazdele se motivează mult mai bine în fața propriilor suporteri, sucevenii au început foarte bine această partidă și s-au impus cu 25 – 13, iar mai apoi cu 25 – 14 în setul cu numărul doi. Setul trei a fost mult mai echilibrat, cele două echipe mergând cap la cap până la 20 – 20, când antrenorul Tudor Orășanu l-a introdus în teren pe Iulian Florea, coordonator ce a servit foarte bine de trei ori la rând, iar echipa suceveană a încheiat setul și meciul la 25 – 21.

„Echipa noastră a făcut un joc foarte bun și a reușit o victorie meritată, pe un teren unde n-am câștigat de patru ani încoace. Contrar așteptărilor, gazdele au avut un început mai greu, dar și-au revenit în setul al treilea când, din fericire, am reușit să trecem de un moment critic, ce ne-ar fi făcut meciul mult mai greu. La 20 – 20 în setul trei am făcut o schimbare inspirată introducându-l în teren pe Iulian Florea, jucător ce acum este rezervă, deoarece pe postul său avem un jucător de talie. A avut trei servicii excelente, ce s-au dovedit decisive în economia jocului. Anul trecut el era titular incontestabil, dar aveam nevoie de talie și mă bucur că nu s-a plafonat și s-a antrenat serios”, a explicat antrenorul Tudor Orășanu.

În meciul de la Râmnicu Vâlcea, LPS CSȘ Suceava a folosit un lot format din sportivii: Iustin Cioban, Alexandru Rață, Iulian Florea, Vlad Ștreangă, Alexandru Roman, Vlad Buhu, Tudor Ștreangă, Ștefan Verciuc, Gheorghe Buiciuc, Eduard Cazacu, Denis Croitor și Marius Bortă.

Până la finalul returului, LPS CSȘ Suceava va avea două partide pe teren propriu, cu Piatra Neamț și Buzău, dar și o deplasare la Ploiești, unde sucevenii nu vor putea conta pe coordonatorul Ștefan Verciuc, care atunci va avea olimpiadă la matematică, el fiind elev al Colegiului Național "Ștefan cel Mare" din Suceava. Locul său va fi luat de Vlad Ștreangă, jucător ce evoluează la echipa de cadeți și are încă vârstă de speranțe (juniori III).

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. LPS CSS Suceava 7 5 1 1 0 21

2. CSȘ Buzău 7 3 1 2 1 16

3. LPS Piatra Neamț 6 3 1 1 1 15

4. CSȘ Galați 7 1 1 2 3 10

5. CN A.Vlahuță Râmnicu Sărat 6 0 3 1 2 8

6. CNMV Ploiești 6 0 1 1 4 6

Legenda

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C1 Jocuri câștigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3