Canotaj

La începutul lunii octombrie, delegația României reușea două medalii de aur la Campionatul Mondial de Canotaj pentru seniori, ce s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii. Între medaliatele cu aur s-au aflat și trei canotoare din județul Suceava, Geanina Beleagă și Ionela Lehaci, câștigătoare în proba de dublu vâsle categorie ușoară, în timp ce Viviana Bejinariu a tras în barca României de 8+1, cu care a câștigat și ea aurul mondial. Aceste medalii și cele de la haltere sunt singurele locuri I la mondiale obținute de sportivii români în anul 2017 în probe și sporturi olimpice. Din păcate, canotoarele medaliate cu aur la mondiale nu au primit nici până azi banii din premierile pe care trebuie să le facă Ministerul Tineretului și Sportului, suma totală fiind de 1,3 milioane de lei, din care fiecare canotoare medaliată cu aur ar trebui să primească aproximativ 56.000 de lei, conform regulamentelor din minister, aici fiind incluși și ocupanții locului V din barca masculină de 8+1. Pe această temă, jurnaliștii Mirela Neag, Răzvan Luțac Cătălin Tolontan au realizat o anchetă pentru Gazeta Sporturilor, în urma căreia au descoperit că ministrul Marius Dunca și instituția pe care o conduce a premiat sportivi și antrenori ce au obținut medalii mai puțin importante la competiții desfășurate și după Campionatul Mondial de Canotaj, la sporturi neolimpice precum fotbal-tenis (tenis cu piciorul), sambo, dans sportiv, culturism și fitness, volei pe plajă, radio-orientare și radioamatorism, karate Kyokushin, powerlifting, ju-jitsu, karate WUKF, go, kempo, modelism și șah, suma totală fiind de 11,5 milioane de lei.

Geanina Beleagă crede că-n ziua de azi se pune mai mult accent pe cantitate decât pe calitate în sportul românesc

Întrebat de jurnaliștii de la GSP de ce nu s-au plătit banii pentru mondialul de seniori de la canotaj, în timp ce premierile de la europeanul de fotbal-tenis ce a avut loc în luna noiembrie s-au făcut imediat după, fiind în valoare totală de 1,1 milioane de lei, Marius Dunca a motivat că federația de canotaj are cel mai mare buget și că el a încercat să dea bani la cât mai multe federații. Mai mult, după ce a declarat că „pentru mine, olimpismul este măsura maximă a performanței în sport. Eu așa gândesc și acționez ca ministru”, ministrul de la PSD, ce a fost șef la ANPC (Protecția Consumatorului) și mai apoi senator s-a încurcat în declarații și a explicat că vrea să țină lucrurile în echilibru și că „încurajăm și performanța, dar și sporturile cu mulți participanți, cu mulți copii legitimați. Dansul sportiv are 6.500 de legitimați, la canotaj câți sunt?!”.

Frustrată de un așa un răspuns și o comparație ce nu are nici o treabă cu fenomenul sportiv, canotoarea Geanina Beleagă a scris un mesaj pe contul său de facebook.

„Se pare că-n zilele noastre, în România se pune accent mai mult pe cantitate decât pe calitate. Sunt de acord să fie răsplătite toate rezultatele, fie ele de o importanță națională mai mare sau mai mică. Sportivii pun suflet în orice antrenament, concurs, fie el reușit sau mai puțin reușit.

Și eu am pus suflet în tot ce am făcut până acum. Am strâns zeci de acreditări și prea puține medalii care să fie apreciate de "cei de sus", însă pentru mine au contat toate.

Acum, când am reușit să redăm cât de cât o speranță sportului românesc, suntem în situația jenantă de a ne cere drepturile care ne-au fost promise cu atât de multă încredere.

Nu sunt ipocrită. Sunt româncă și știu că replica cea mai populară a noastră este "nu sunt bani". Am auzit-o încă de când eram la grădiniță. Aș fi înțeles dacă n-ar fi fost, însă după ce am citit acest articol, au apărut semne de întrebare, frustrări”, a explicat Geanina după ce a citit ancheta din Gazeta Sporturilor, într-un caz ce o privea direct.

Geanina Beleagă a mai adăugat că putea și ea să aleagă dansul sportiv la vârsta când s-a apucat de canotaj, mai ales că erau una din pasiunile sale.

„Acum mă întreb în sinea mea: oare nu ar fi trebuit ca la 13 ani, când am început să practic canotajul, să aleg dansul sportiv fiindcă și așa dansul este unul dintre hobby-urile mele?! Așa nu aș mai fi vâslit mii de kilometri, nu mi-aș mai fi pus sănătatea în joc și probabil acum nu aș mai fi scris asta.

Dar cum am spus, dansul este un hobby, însă canotajul este ceea ce mă definește. Aceste situații, chiar dacă nu sunt foarte...plăcute, ne îndeamnă să luptăm mai departe indiferent de probleme, promisiuni, amânări, însă, chiar dacă suntem mereu într-un "glob de sticlă" și nu prea avem contact cu cei dinafară, vedem. Vedem tot!”, a terminat mesajul de pe pagina sa Geanina Beleagă.

Președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a discutat cu ministrul MTS înainte de sărbători despre problema premierilor

Văzând că Ministerul Tineretului și Sportului a premiat mai toate sporturile, în luna decembrie, înainte de sărbători, președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a mers la ministrul Marius Dunca pentru a vedea de ce nu sunt plătite premierile pentru mondialul de canotaj pentru seniori, atâta timp cât cele de la haltere s-au onorat. Acesta din urmă a motivat că nu are bani, iar zilele trecute a revenit și a completat că se termină luna ianuarie și tot nu sunt bani. Mai mult, ministrul Sportului a explicat că de fiecare dată premierile din anul precedent se fac în luna ianuarie a următorului an, situație contrazisă de Elisabeta Lipă, care a explicat că aceste premieri s-au făcut întotdeauna mult mai repede.

Ministrul MTS a dat vina și pe federații pentru această perturbare, dar în final a promis că va plăti banii pentru medaliile de la mondiale când va veni bugetul.

„În cazul banilor de la MTS, sumele pentru premieri provin ”din surse interne”, adică din accize, Loteria Națională și celelalte surse legale din care sportul românesc se autofinanțează. Perturbarea este și din vina federațiilor, care mi-au dat înapoi 3,8 milioane de lei necheltuiți din 2017. Acești bani, MTS i-a pierdut, dar nu vor fi probleme, ne vine bugetul pe 2018 și plătim”, asigură Marius Dunca.