Un singur stranier, Renquin, a fost prezent la prima acţiune din acest an

Liga a II-a

Foresta a avut programată ieri reunirea lotului în vederea demarării pregătirilor pentru sezonul oficial de primăvară al Ligii a II-a. De la prima acţiune a grupării sucevene din acest an au lipsit însă mai mulţi fotbalişti care au făcut parte din nucleul de bază al echipei în turul campionatului, este vorba de stranierii Charles Acolatse, Issa Diallo, Alessandro Masella, Daniel Pappoe, Alexandru Belevschi, Pavel Secrier, Edgar Movsisyan, Dali Amar Belkacem, Boumina Naofal sau Eridson.

Dintre aceştia, mijlocaşul Charles Acolatse este foarte aproape de a aprinde un transfer în prima ligă. Beneficiind de acordul conducerii clubului, internaţionalul togolez în vârstă de 22 de ani a plecat în pregătire, în Antalya, cu gruparea Juventus Bucureşti, având şanse mari ca din retur să fie înregimentat de formaţia antrenată de Marius Baciu şi Erik Lincar. Despre Eridson se ştie că nu va mai continua pe Areni, fiind anunţat deja de antrenorul principal Florentin Petre că nu mai face parte din planurile sale.

În acest condiţii, la prima întâlnire din 2018 de la stadionul Areni nu au participat decât 13 jucători, dintre care doar opt au contat cu adevărat pentru echipă în turul campionatului, este vorba de Răzvan Began, Oloeriu Onofraş, Wilhem Renquin, Vasile Dănilă, Vlad Stănescu, Andrei Cerlincă, Marius Matei, Cosmin Coroamă, restul fiind juniori.

„Într-o primă fază am luat pulsul jucătorilor din ţară, care au avut posibilitatea să ajungă mai repede la reunire decât cei din afară. Un singur stranier, Renquin, a fost prezent la prima acţiune din acest an, însă zilele care urmează vor veni şi ceilalţi. Oricum, iniţial am vrut să anunţ reunirea lotului pentru duminică, aşa că săptămâna aceasta vom avea parte de un program mai relaxant”, a declarat Florentin Petre.

Conform planului stabilit înainte de încheierea primei părţi a campionatului, forestierii ar trebui să plece luni într-un stagiu de pregătire centralizată de 10 zile, la Poiana Negri. După revenirea de la munte, acolo unde colectivul tehnic va pune accent pe acumulările fizice, „galben-verzii” se vor axa mai mult pe antrenamentele cu mingea şi pe factorul tehnico-tactic.

Până pe 24 februarie, când este programat startul sezonului oficial de primăvară, Foresta are în plan şi disputarea a cinci meciuri amicale, toate pe teren propriu, conducerea clubului perfectând deja patru dintre acestea: cu Sănătatea Darabani, pe 6 februarie, cu Speranţa Nisiporeni (Republica Moldova), pe 10 februarie, cu Ştiinţa Miroslava, pe 14 februarie, şi cu Aerostar Bacău, pe 17 februarie. Cel de-al cincilea adversar al sucevenilor din intersezon ar putea fi Juventus Bucureşti, întâlnirea urmând să aibă loc pe data de 1 februarie, cu trei zile înaintea partidei de Liga I pe care trupa lui Marius Baciu o are programată la Botoşani.

Întrebat dacă gruparea suceveană are probleme financiare în condiţiile în care nu a putut să acceseze decât 300.000 de lei, adică 30 la sută din banii alocaţi echipei de Consiliul Local pentru anul trecut, antrenorul Florentin Petre a preferat să nu se pronunţe pe marginea acestui subiect.

„Este vorba de o problemă administrativă şi cred că acest lucru îl poate explica mai bine cineva din conducerea clubului. Pe mine mă interesează să pot să am la dispoziţie un lot de jucători competitiv, cu care să pot face o treabă bună”, a precizat tehnicianul Forestei.