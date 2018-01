Volei

Aflată în perioada de pregătire de iarnă, echipa de volei cadeți a Clubului Sportiv Școlar "Nicu Gane" din Fălticeni a efectuat un stagiu de pregătire centralizată de șapte zile la Vatra Dornei. Lideră în seria I din Campionatul Național de cadeți, echipa pregătită de antrenorul Marius Stan este ca și calificată mai departe la turneul semifinal, obiectivul din acest an al fălticenenilor fiind accederea la turneul final, acolo unde va avea șansa să lupte pentru o nouă medalie națională.

„A fost un cantonament foarte util pentru noi și chiar dacă n-am prins zăpadă, am avut parte de condiții bune în aer liber, cu o temperatură excelentă pentru această perioadă de iarnă. Am făcut câte două antrenamente pe zi, în care am pus accentul pe încărcările și pregătirea fizică, ce sper să ne ajute mai departe, mai ales în fazele superioare, când vom aveam meciuri în fiecare zi, iar condiția fizică va conta foarte mult”, a explicat antrenorul Marius Stan.

Duminică, pe 14 ianuarie, echipa din Fălticeni avea programată prima etapă din acest an, a doua din returul sezonului regulat, la VCM LPS Piatra Neamț, dar meciul s-a amânat pentru mâine, 18 ianuarie, la cererea lui Marius Stan.

De luni, voleibaliștii de la "Nicu Gane" au intrat în sală, dar se pare că reintră mai greu în antrenamentele cu mingea.

„Am intrat în sală de luni, dar nu prea sunt mulțumit de felul cum ne prezentăm la momentul actual cu mingea, deși după o săptămână de acumulări fizice este oarecum normal. Timpul a fost scurt și de aceea am cerut amânarea meciului, care, după părerea mea, va fi mult mai greu decât cel din tur, când ne-am impus cu 3 – 0 la seturi pe teren propriu. Sper să revenim cât mai repede la jocul nostru și să creștem de la meci la meci”, a explicat antrenorul Marius Stan.