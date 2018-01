Handbal

Unul din cei mai talentaţi şi promiţători juniori ai Clubului Sportiv Universitar din Suceava, Daniel Stanciuc, se află în această perioadă în pregătire cu lotul naţional de cadeţi al României, acolo unde antrenor secund este Răzvan Bernicu, cel ce pregăteşte echipa de juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava. Pregătit la echipele de juniori ale Universităţii Suceava de antrenorii Vasile Boca şi Iona Tcaciuc, handbalistul Daniel Stanciuc a fost convocat în lotul lărgit de cadeţi al României, la o acţiune de selecţie ce face parte din programul Plan Talent, demarat în toamnă de Federaţia Română de Handbal, ce are ca are ca obiectiv principal monitorizarea şi selecţia unui număr cât mai mare tineri handbalişti pentru loturile naţionale de cadeţi şi juniori.

După această acţiune, Daniel Stanciuc a rămas într-un lot mai restrâns, de 23 de jucători, cu care va face încă o săptămână de cantonament la Sighişoara, iar mai apoi la un turneu cu meciuri de pregătire. Daniel a reuşit să prindă acest lot, deşi este născut în anul 2004, iar în lotul de cadeţi sunt sportivi născuţi în anii 2002 şi 2003. În prezent, handbalistul „universitar” evoluează în Campionatele Naţionale, atât pentru echipa de juniori III, cât şi pentru cea de juniori II de la CSU Suceava, sub îndrumarea antrenorilor Vasile Boca şi Iona Tcaciuc.

„Daniel Stanciuc este unul din cei mai talentaţi copii pe care-i avem la club, un handbalist muncitor ce are cea mai mare perspectivă pe viitor. Sper ca el să fie un model pentru colegii săi mai mici şi mai mari de la club, care să-şi dorească şi să muncească mult mai mult pentru a ajunge şi ei la rândul lor în loturile naţionale. În plus, Daniel este un jucător polivalent şi joacă pe orice post la linia de nouă metri, are o viziune foarte bună a jocului la vârsta sa, este tehnic şi ambiţios”, a explicat antrenorul Vasile Boca.

Echipele de juniori II şi III de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava au revenit la pregătire de pe 4 ianuarie şi până în prezent au reuşit să facă mai multe meciuri test, înaintea reluării partidelor din Campionatele Naţionale.