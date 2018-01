Minifotbal

La sfârşitul acestei săptămâni Iaşiul va găzdui cea de-a opta ediţie a Cupei Unirii la minifotbal, una din cele mai tari competiţii de acest gen din ţara noastră. Nu mai puţin de 32 de formaţii şi-au anunţat prezenţa la Iaşi, printre participante aflându-se Agi Construct Buzău, deţinătoarea trofeului, sau Old Boys Bucureşti, vicecampioana naţională. Judeţul Suceava va fi reprezentat de gruparea Avastar - Inter Conti, care a fost repartizată în grupa C, alături de formaţiile Danco Pro Bucureşti, Decor Plus Iaşi şi Amicii Iaşi. Din lotul echipei sucevene vor face parte o serie de jucători cunoscuţi pe plan local, precum Constantin Ferariu, Daniel Cristescu, Marius Romaniuc, Dinu Oniu, Cristian Râşcu, Eduard Julei, Vasile Tcaciuc, Andrei Lucaciu, Alex Afloarei, Marian Apostol, Adrian Gafiţa sau fraţii Vlad şi Petru Răzlog.

Turneul de la Iaşi se dispută pe terenuri sintetice de ultimă generaţie, fiind organizat de Dan Cojocaru (director tehnic al echipei naţionale de minifotbal) şi Paul Costaş (prim-vicepreşedinte al Federaţiei de Minifotbal din România).