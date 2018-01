Handbal

Echipa de handbal seniori a Universității Suceava se pregătește intens în această perioadă, pentru cea de-a doua parte a sezonului din Liga Națională, ce cuprinde meciuri din returul campionatului, dar și turneele play-off și play-out, unde se vor stabili medaliatele și campioana, dar și echipele ce vor retrograda în eșalonul secund. Handbaliștii pregătiți de antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei au revenit la pregătire săptămâna trecută, pe 3 ianuarie, și se vor antrena doar la Suceava, din cauza timpului scurt rămas până la reluarea campionatului. La începutul acestei săptămâni, oficialii echipei sucevene au discutat cu antrenorii mai multor echipe din țară, atât din Liga Națională, cât și din Divizia A și au pus la punct un program cu cinci meciuri de pregătire, ce vor începe de săptămâna viitoare. Astfel, marți, 16 ianuarie, Universitatea Suceava va începe seria meciurilor test cu o partidă pe terenul unui adversar puternic, Potaissa Turda. La o zi distanță, miercuri, 17 ianuarie, CSU Suceava va juca în compania echipei clasate pe locul III în seria a doua a Diviziei A, CS Universitatea Cluj, iar vineri, 19 ianuarie, studenții vor juca la Bacău, în compania echipei locale Știința Municipal, ce se află pe primul loc în seria I din Divizia A.

CSU Suceava va juca două meciuri cu liderul Ligii Naționale, Steaua București

Peste două săptămâni, echipa suceveană va încheia meciurile test cu două partide pe terenul liderului Ligii Naționale, Steaua București, în două zile ce vor fi stabilite în perioada ce urmează, în funcție de programul bucureștenilor.

„În cele cinci partide vom urmări să îmbunătățim jocul și relațiile de joc, și cel mai important să încercăm eliminarea greșelilor pe care le-am făcut în prima parte a campionatului. În plus ne dorim să creștem rezistența fizică a jucătorilor, mai ales pentru repriza a doua, acolo unde am avut probleme în acest sezon. Este drept că acele căderi pe fond de oboseală au apărut deoarece am avut multe accidentări în lot și am fost nevoiți să folosim mai mulți jucători un timp foarte mare în teren. Acum avem tot lotul valid și sper să nu mai avem parte de astfel de ghinioane până la finalul sezonului, pentru a putea să ne folosim toate atuurile în lupta pentru îndeplinirea obiectivului, acela de menținere în Liga Națională”, a explicat antrenorul sucevean, Adrian Chiruț.

Față de perioada din tur, în acest moment, Universitatea are la pregătire tot lotul de jucători, unii dintre ei revenind după perioade lungi de recuperare după operații. Totuși mai există mici probleme, Alin Petrea fiind pe finalul recuperării, în timp ce portarul Cristian Tcaciuc face antrenamente, dar mai resimte anumite dureri la picior.

În această perioadă, handbaliștii suceveni fac antrenamente de încărcare fizică, de creștere a capacității la efort, urmând imediat să treacă la cele tehnico-tactice, deoarece nu au prea mult timp la dispoziție până la reluarea campionatului, pe 1 februarie, când vor juca la CSM București.