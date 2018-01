Semne bune

Profesorul Octavian Pungovschi, directorul Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei (CSI), a declarat că viitorul saniei pe pistă naturală este asigurat la Vatra Dornei, după ce mai tânărul său coleg şi fost elev, antrenorul Ciprian Tăzlăoanu, se ocupă de copiii dorneni care au îmbrăţişat acest sport. „Este şi sportiv de performanţă, şi-a luat rolul în serios şi se ocupă de aceşti copii care formează lotul naţional al României de sanie pe pistă naturală din toate punctele de vedere”, ne-a spus prof. Pungovschi.

Rezultate foarte bune în Cupa Naţiunilor

Fiind un schimb de generaţii în lotul României de sanie pe pistă naturală, în competiţiile internaţionale de seniori participă Ciprian Codruţ Tăzlăoanu şi Adrian Filimon alături de mai tânărul lor coleg în vârstă de 20 de ani, Denis Ciobaniuc, Ioana Ismană şi Maria Ciubotaru, toţi trei din lotul de juniori. În sezonul 2017 – 2018, Tăzlăoanu şi Filimon au participat la Cupa Naţiunilor – seniori, desfăşurată în perioada 2 - 3 decembrie la Kuhtai, Austria, unde au ocupat locurile 12, respectiv 14 în concursul de simplu, masculin. În următoarea etapă a Cupei naţiunilor, desfăşurată în perioada 5 - 7 ianuarie la Latzfons, Italia, Ioana Ismană a ocupat locul 13, Maria Ciubotaru, locul 15 în întrecerea de simplu feminin, iar Denis Ciobaniuc, locul 17, în întrecerea de simplu masculin. Următoarea competiţie destinată seniorilor va avea loc în perioada 19 – 21 ianuarie la Kindberg, Austria, după ce etapa de Cupă Mondială programată în perioada 11 – 14 ianuarie la Moscova s-a anulat din cauza condiţiilor meteo.

Juniorii Ioana Ismana, Maria Cristina Ciubotaru şi Denis Romeo Ciobaniuc au participat şi la etapele de Cupă Mondială destinate juniorilor de la Obdach Austria, din 30 - 31 decembrie 2017, Seiser Alm, Italia, pe 4 ianuarie. Deşi nu s-au clasat în prima jumătate a clasamentului juniorii de CSI Vatra Dornei şi-au pus mari speranţe în obţinerea unor rezultate mult mai bune în etapele de Cupa Mondială din 13- 14 ianuarie, de la St. Sebastian, 27 - 28 ianuarie, de la Umhausen (AUT), 3 – 4 februarie, de la Laas (ITA), urmare a perioadei de pregătire intensivă desfăşurată în aceste zile la Latzfons. Rezultate bune sunt aşteptate de la juniorii dorneni şi pe 24- 25 februarie, la a 29- ediţie a FIL Youth Games de la Laas, dar şi la Campionatul Mondial de juniori, care va avea loc pe 3 – 4 februarie, în aceeaşi staţiune italiană.

Sanierii dorneni se pregătesc în grupa Federaţiei Internaţionale de Sanie

„Echipa de sanie pe pistă naturală, ăştia mici, cum m-am obişnuit să le spun, şi-au făcut debutul cu emoţii în competiţii internaţionale anul trecut. Anul acesta au abordat mai serios concursurile, sunt în pregătire cu grupa Federaţiei Internaţionale de Sanie, se plimbă de pe o pârtie pe alta, având în program 6 – 7 competiţii pe tot atâtea pârtii. Sunt la Latzfons, Italia, într-o atmosferă mult mai frumoasă decât avem noi acasă pentru că au zăpadă de 60 cm. Pană acum comportamentul a fost foarte bun, îşi fac treaba foarte corect, chiar dacă a mai apărut câte un mic incident, câte o mică problemă pe la sanie. Au instructori şi de la Federaţia Internaţională de Sanie care se ocupă foarte bine de pregătirea lor şi sunt foarte încântaţi. Trebuia să plecăm pe 7 ianuarie la Moscova la etapă de Cupă Mondială seniori, programată a se desfăşura în perioada 11 – 14 ianuarie. Acestă etapă nu se mai ţine pentru că şi în Rusia a fost foarte cald, a plouat şi pârtia nu mai este funcţională”, ne-a spus prof. Octavian Pungovschi.

Deşi obţin performanţe incredibile pentru ţară, sportivii de performanţă sunt nevoiţi să aibă un loc de muncă.

Seniorii mai au doar trei etape de Cupă Mondială la sanie pe pistă naturală, 19 – 21 ianaurie la Kindberg (AUT), 26 – 28 ianaurie la Deutschnofen (ITA) şi 15 – 17 februarie la Umhausen (AUT). În perioada 9 – 11 februarie, lotul României de sanie va participa la Campionatul European de sanie pe pistă naturală desfăşurat la Obdach-Winterleiten (AUT).

„Mă voi întâlni cu aceşti sportivi la etapele următoare de Cupă Mondială. Chiar dacă sunt sportivi din lotul naţional al României, ei au un loc de muncă care presupune anumite îndatoriri şi nu pot fi disponibili la toate competiţiile motiv pentru care completăm lotul cu juniorii mici. Am speranţe la Denis Ciobaniuc, care, chiar dacă e încă junior e mai aproape de cei mari pentru că are aproape 20 de ani. Obiectivul de performanţă nu are importanţă comparativ cu anii trecuţi, majoritatea sănierilor fiind începători în competiţii internaţionale şi categoria de vârstă este până la 20 de ani. Este destul de greu să ne dorim un rezultat foarte bun în condiţiile în care vremea nu a ţinut cu noi, nu am avut pistă de gheaţă pe care să ne pregătim, iar pregătirile în afara ţării au început concomitent cu sezonul competiţional extern. Este important ca aceşti tineri să înveţe şi să crească în valoare de la an la an şi asta se întâmplă la ora actuală”, a precizat prof. Octavian Pungovschi.