Rugby

Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului are planuri mari şi-n acest an, în special la secţia de rugby, unde antrenorul Andrei Varvaroi are două obiective importante, şi anume două medalii în Campionatul Naţional de rugby în 15 pentru juniorii sub 15 ani, dar mai ales la cei sub 16 ani, care în 2017 au reuşit să câştige titlul de campioană naţională a României. Luni, în acelaşi timp cu reînceperea şcolii, juniorii humoreni vor reveni la antrenamente, în special cei sub 15 şi 16 ani, dar şi la grupele de minirugby, cei sub 8, 12 şi 14 ani, pregătiţi de antrenorii Andrei Varvaroi şi Florin Nistor. Deşi Federaţia Română de Rugby nu a stabilit încă datele când se vor relua Campionatele Naţionale, competiţiile vor reîncepe în funcţie de starea vremii şi a terenurilor, la finalul lunii martie.

„De luni vom reîncepe pregătirea, şi asta deoarece la juniorii sub 16 ani o mare parte din jucători stau la internat şi acum sunt în vacanţă. Ne-am propus să facem cât mai multe jocuri de pregătire din cauză că suferim la capitolul meciuri şi-n campionate, în zona din care facem parte fiind un număr restrâns de echipe. În acest sens am discutat cu mai multe cluburi din Republica Moldova pentru a face în luna martie mai multe meciuri cu ei, atât peste Prut, cât şi la noi. O să încercăm să legăm legături strânse atât cu echipele din Moldova, cât şi cu cele din Ucraina, mai ales că am fost contactaţi de oficialii unui club de pe lângă Kiev, care vor să vină la noi pentru mai multe meciuri în luna martie, ei fiind în aceeaşi situaţie ca şi noi”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

Mai mult, humorenii au discutat şi cu echipele Centrului Naţional Olimpic de Rugby din Bârlad pentru nişte meciuri test, în special cu echipa sub 16 ani, care va juca în compania juniorilor de aceeaşi vârstă, dar şi cu echipa sub 17 ani, care în 2017 a devenit campioană naţională la U16.

Tehnicianul humorean a mai adăugat că-n acest an şi-a propus să ajungă în finala Campionatului Naţional la juniorii sub 16 ani şi, de ce nu, să câştige un nou titlu naţional, iar la juniorii sub 15 ani îşi doreşte o medalie la turneul final al Campionatului Naţional.

La grupele de minirugby, humorenii şi-au propus în acest an ca micii rugbişti să aibă parte de meciuri în picioare, iar la vară să înfiinţeze o echipă la grupa de vârstă sub 10 ani, pe lângă cele existente de U8, 12 şi 14.