Tir cu arcul

Sportivii secţiilor de tir cu arcul de la Clubul Sportiv Școlar Rădăuţi şi Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregătiţi de antrenorii Alexandru Deneş, Roza Deneş şi Ioana Trufin, au avut vacanţă doar în perioada sărbătorilor, iar de pe 3 ianuarie au revenit la pregătire, în poligonul din Rădăuţi. Arcaşii din judeţ au reînceput pregătirea imediat după Revelion pentru a profita de cele două săptămâni cât sunt în vacanţă la şcoală şi pot să se antreneze în fiecare zi, cu un volum mult mai mare de săgeţi trase decât în mod normal. Anul 2017 a fost unul excelent pentru sportivii celor două secţii, cei de la CSȘ Rădăuţi obţinând nu mai puţin de 48 de medalii în competiţiile naţionale, în timp ce arcaşii de la CSM Suceava au strâns 11 medalii.

„Am profitat de vacanţa de la şcoală şi am început foarte repede pregătirea, deoarece în timpul şcolii copiii şi juniorii nu pot să vină la antrenamente chiar în fiecare zi. În această perioadă facem un volum foarte mare, cu antrenamente de peste 3 ore, aşa cum e normal dacă vrei să ajungi la performanţe notabile în concursurile naţionale şi internaţionale. Anul 2017 a fost unul bun ca rezultate, deşi cred că era loc de mai bine, mai ales în competiţiile internaţionale, dar sper ca acest lucru să se întâmple în acest an, şi mă refer aici în primul rând la Campionatele Europene”, a explicat antrenoarea Roza Deneş.

Arcaşii din judeţ vor începe competiţiile oficiale naţionale în luna martie, în perioada 2 – 4 martie urmând să lupte pentru medalii la Campionatul Naţional în poligon acoperit pentru copii, juniori II şi cadeţi, iar în perioada 16 – 18 martie, la Campionatul Naţional pentru juniori I şi seniori, ambele competiţii fiind programate să se desfăşoare la Deva.

Antrenorii celor două cluburi îşi doresc minim nouă sportivi la loturile naţionale în 2018

Pentru a putea să participe la competiţiile internaţionale, cele două cluburi din judeţul Suceava trebuie să aibă sportivi în loturile naţionale. Până la formarea acestor loturi, arcaşii din judeţ trebuie să confirme prin evoluţii foarte bune la naţionalele în poligon acoperit, dar mai ales la Campionatele Naţionale în aer liber, competiţie după care se vor forma loturile naţionale. Antrenorii de la CSM Suceava şi CSȘ Rădăuţi îşi doresc în acest an să aibă în jur de 8 sportivi la lotul naţional de juniori şi cel puţin 1 la cel de seniori. Astfel, la cel de seniori, cele mai mari şanse le are Andrei Dănilă, care anul trecut a participat la Campionatul Mondial, unde a ocupat locul 33 din peste 120 de concurenţi. Andrei are şanse să evolueze din nou la nivel internaţional, în acest an la Campionatul European de tir cu arcul pentru seniori, ce va avea loc în Polonia, la finalul lunii septembrie.

Pe de altă parte şi juniorii au şansa de a trage la Campionatul European pentru juniori şi tineret, competiţie ce va avea loc în perioada 26 iunie – 1 iulie, în Grecia.