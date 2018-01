Interes din Liga I pentru forestierul Acolatse

Fotbal

Mijlocaşul Forestei Charles Acolatse are şanse mari să debuteze în Liga I în primăvara acestui an. Ca urmare a evoluţiilor bune din turul campionatului, fotbalistul în vârstă de 22 de ani a intrat în atenţia grupării Juventus Bucureşti, care luptă din răsputeri pentru salvarea de la retrogradare. Acolatse se pregăteşte de trei zile sub comanda antrenorilor Marius Baciu şi Erik Lincar, iar mâine va pleca într-un stagiu de pregătire, în Antalya, împreună cu gruparea bucureşteană, ceea ce înseamnă că există şanse mari ca acest transfer să se oficializeze în scurt timp.

Acolatse a fost unul dintre jucătorii de bază ai Forestei în sezonul de toamnă, prestaţiile sale constant bune propulsându-l, în premieră, în echipa naţională a statului Togo, meciul său de debut în reprezentativa condusă din teren de celebrul Emmanuel Adebayor având loc pe 12 noiembrie anul trecut, în compania selecţionatei din Mauritius.

Trebuie precizat că Juventus Bucureşti se află în plină campanie de consolidare a lotului de jucători, în condiţiile în care, în această iarnă, tehnicienii Marius Baciu şi Erik Lincar au pus pe liber următorii 10 fotbalişti: Alexandru Benga, Simon Măzărache, Valentin Bărbulescu, Ilie Morariu, George Călinţaru, Mădălin Mihăescu, Alexandru Zaharia, Cătălin Ţîră, Ioan Neag şi Marian Stoenac.

Formaţia bucureşteană ocupă în acest moment ultimul loc în Liga I, însă dacă s-ar înjumătăţi punctele în acest moment, pentru play-out, Juventus ar avea 5 şi s-ar afla la numai 3 distanţă de locul de baraj, ocupat în prezent de Gaz Metan Mediaş.