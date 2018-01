Rugby

Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va reveni la antrenamente la mijlocul lunii, pe 16 ianuarie, pentru a pregăti returul din Divizia Naţională. Până la reluarea campionatului, pe 17 martie, când echipa va începe returul pe terenul liderului CS Tomitanii Constanţa, sucevenii şi-au propus să facă un stagiu de pregătire centralizată de cel puţin 5 zile la Mălini, la începutul lunii martie. Echipa locală a început sezonul 2017-2018 în eşalonul doi după o perioadă de incertitudini privind eşalonul în care urma să evolueze. CSM Suceava a reuşit surpriza în campionatul trecut, echipa pregătită de antrenorul Constantin Vlad câştigând finala Diviziei Naţionale, într-un sezon la începutul căruia nici cei mai optimişti iubitori ai rugby-ului sucevean n-au crezut că se poate realiza acest lucru. Deoarece timpul a fost foarte scurt, iar cerinţele pentru Super-Ligă mult mai mari decât în eşalonul II, echipa suceveană nu a putut să evolueze în prima divizie, rămânând în Divizia Naţională.

Fostul internaţional sucevean Marius Colţuneac a debutat în cariera de antrenor pe banca CSM-ului

Noul sezon a adus şi o schimbare la nivelul băncii tehnice a echipei, funcţia de antrenor principal fiind preluată de fostul jucător al Sucevei Marius Colţuneac, cel ce a debutat astfel în cariera de antrenorat. Marius Colţuneac a jucat la Suceava la juniori şi seniori în perioada 1996-2002, iar în următorii patru ani a evoluat în prima divizie, la Universitatea Cluj, în perioada 2006-2009 activând în Federal 1, a treia ligă din Franţa. Marius a participat cu naţionala sub 18 ani la Cupa Mondială din 1999, a activat la naţionala de tineret, dar şi la cea de seniori, la care a prins meciuri cu granzii rugby-ului mondial, echipe precum Scoţia, Ţara Galilor sau Noua Zeelandă.

Noul antrenor al sucevenilor a preluat o echipă ce din cauza timpului scurt nu s-a putut pregăti foarte mult, şi asta s-a văzut în prima etapă, în partida cu CS Năvodari, când echipa locală a luat câteva eseuri foarte uşor, dar a făcut o repriză secundă bună. A urmat un meci foarte bun la Buzău, în faţa unei echipe ce s-a întărit mult în vară, spre deosebire de suceveni, care au pierdut câteva piese importante din angrenajul echipei. Echipa lui Marius Colţuneac a fost la trei minute de prima victorie din campionat, dar gazdele au profitat de un balon şutat greşit şi pe contraatac au marcat eseul cu care s-au impus la final.

A urmat un nou meci bun pe teren propriu, dar din păcate oaspeţii din Petroşani au câştigat la două puncte, fiind şi singura echipă ce a reuşit să împingă Suceava în grămezile ordonate. La Bârlad, CSM-ul nu a putut deplasa mai mulţi titulari şi a evoluat cu o echipă în care s-au regăsit foarte mulţi jucători tineri, chiar şi debutanţi, şi chiar şi-n aceste condiţii a făcut o primă repriză bună, dar în partea secundă gazdele s-au desprins decisiv.

La Arad, Suceava a pierdut victoria în prelungirile meciului

A urmat un alt meci în care Suceava s-a ales doar cu punctul bonus defensiv, chiar dacă a dominat în multe momente, a revenit pe tabelă, dar a pierdut în prelungiri, când gazdele de la Arad au transformat o lovitură de pedeapsă, scor 19 – 21. Pe 12 noiembrie a venit şi prima victorie din sezon, CSM Suceava impunându-se fără probleme în meciul de acasă cu Galaţi. În ultima etapă a turului, sucevenii au pierdut acasă în faţa liderului şi a principalului candidat la promovare, Tomitanii Constanţa, la capătul unui meci spectaculos făcut de ambele echipe. În acel meci, la adversari au evoluat foştii jucători ai CSM-ului Ştefan Ştefăroi şi Andrei Drelciuc.

„În vară ne-am adunat destul de greu după acea perioadă de incertitudine şi din această cauză n-am putut să facem o pregătire corespunzătoare, iar asta s-a văzut în mai multe meciuri. Totuşi echipa a crescut de la meci la meci, dar am avut şi ghinion la două meciuri, pe care le-am pierdut în ultima fază sau în ultimele 3 minute. Avem şi mulţi jucători foarte tineri, promovaţi de la LPS Suceava şi CSŞ Gura Humorului, sportivi ce au nevoie de meciuri pentru a creşte în valoare, mai ales că trecerea de la juniori la seniori nu e foarte uşoară. Am suferit în momentele fixe, şi aici mă refer mai exact la margini, unde suntem deficitari şi unde am pierdut multe baloane. În plus, ne-a lipsit un transformeur care să aibă o evoluţie constantă şi aici am pierdut multe puncte din loviturile de pedeapsă ratate. Îmi doresc să ne pregătim mult mai bine la capitolul fizic, şi asta o vom face mai ales în cantonament, dar să lucrăm pe compartimente cu majoritatea jucătorilor din lot, ceea ce nu prea reuşim la antrenamente, deoarece mulţi lucrează şi programele diferă. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava pentru sprijin, clubului CSM, sponsorilor, Alin Creţu, de la firma AC Mobile, Andrei Puiu, de la Expertoptic, dar şi Asociaţiei Prietenii Rugby-ului din Bucovina şi tuturor celor ce sunt alături de noi”, a declarat antrenorul sucevenilor, Marius Colţuneac.

Tehnicianul sucevenilor a mai adăugat că speră ca echipa să meargă mult mai bine în returul de campionat, astfel încât să urce în clasamentul Diviziei Naţionale.