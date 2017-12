Topul performanţelor

Ca-n fiecare an, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret (DJST) Suceava a făcut zilele trecute un bilanţ al rezultatelor sportive pe tot anul 2017. ,,Topul performanţei sportive” reprezintă o ierarhie a sportivilor din judeţul Suceava care au obţinut performanţe notabile în anul 2017 la disciplinele sportive individuale şi echipe olimpice şi neolimpice. În alcătuirea acestora s-au avut în vedere următoarele criterii: nivelul performanţelor sub cele două aspecte, calitativ şi cantitativ, nivelul şi importanţa competiţiei unde s-au realizat performanţele sportive, nivelul de competitivitate unde s-au realizat performanţele sportive, importanţa disciplinei, a ramurii sau a probei sportive în contextul sportului românesc, potenţialul de performanţă, tradiţia sportivă la nivel judeţean, sistemul de atribuire a punctelor publicat în Anuarul Sportiv (cu rol orientativ).

„Anul acesta în topul performanţelor sportive se regăsesc sportivi cu cel puţin o medalie la Campionatele Europene de pe întreg teritoriul judeţului Suceava şi care sperăm că vor continua drumul către marea performanţă. Aş remarca faptul că sportivii care-n anii trecuţi au făcut parte din topul performanţei la nivelul judeţului Suceava se regăsesc acum în clasamentele întocmite la nivel naţional şi internaţional de federaţiile de specialitate, fapt care nu poate decât să ne bucure”, a declarat directorul DJST Suceava, Petru Enache.

Şapte din cei 12 sportivi din topul sporturilor olimpice vin de la canotaj

Declarat patru ani la rând cel mai bun sportiv al Clubului Sportiv Municipal Suceava, inclusiv în acest an, canotorul Cosmin Pascari, pregătit de antrenorul Ioan Despa, a fost ales cel mai bun sportiv din judeţ în topul pe 2017 al DJST Suceava, după ce în 2016 a fost pe poziţia a doua în clasamentul sporturilor olimpice. Aflat în primul an la tineret, Cosmin a reuşit să câştige locul IV la Cupa Mondială de seniori, în proba de dublu rame, iar mai apoi a câştigat aurul la Campionatul Mondial şi cel European de tineret şi locul VII la Campionatul Mondial de seniori, o medalie de aur la naţionalele de tineret şi una de argint la naţionalele de seniori. În ciuda ofertelor tentante de la cluburi mari din ţară, Cosmin Pascari şi-a exprimat dorinţa de a rămâne pentru cel puţin un an la Suceava.

La fel ca-n topul CSM Suceava, pe poziţia a doua s-a clasat colega sa de club Larisa Roşu, canotoare ce-n acest an a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial şi cel European de juniori, cu barca de patru vâsle a României. Mai mult, Larisa a devenit de trei ori campioană balcanică, în probele de dublu vâsle, patru vâsle şi-n proba regină, de 8+1, remarcându-se şi-n competiţiile naţionale, unde a reuşit mai multe medalii de aur şi argint.

Atletul Andrei Dorin Rusu, de la CSM Dorna Vatra Dornei, a ocupat a treia poziţie a podiumului

Cel mai bun atlet al Clubului Sportiv Municipal Dorna din Vatra Dornei, Andrei Dorin Rusu, antrenat de Cristian Prâsneac, a avut cel mai bun an din cariera sa de până acum. Originar din Rădăuţi, Andrei Dorin Rusu a avut o evoluţie de excepţie la Campionatul European de juniori I, unde a câştigat aurul în proba de 10.000 de metri, dar şi medalia de bronz în proba de 5.000 de metri. Andrei s-a evidenţiat şi-n competiţiile de alergare montană, unde a câştigat titlul de vicecampion cu echipa României de juniori la Campionatul Mondial, a devenit campion balcanic la Piteşti, în proba de 5.000 de metri, şi campion balcanic de sală la juniori I, în proba de 1.500 de metri. La Campionatele Naţionale, atletul pregătit de Cristian Prâsneac a luat aurul în proba de 1500 metri sală la tineret şi seniori, unde a doborât şi recordul naţional, a devenit campion al României în probele de 800 şi 1500 de metri la juniori I în aer liber şi a obţinut aurul la Campionatul Naţional de Cros pentru juniori I.

Pe locul IV s-au clasat două canotoare, ce s-au remarcat în competiţiile internaţionale şi naţionale de juniori. Maria Magdalena Rusu, de la CSŞ Nicu Gane din Fălticeni, a fost medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de juniori, campioană şi vicecampioană europeană de tineret şi multiplă campioană şi vicecampioană naţională. Cea de-a doua canotoare este Elena Dănuţ, de la CSM Suceava, medaliată cu aur la europenele de juniori şi cu bronz la mondiale cu barca de 8+1, dar şi multiplă medaliată la naţionale.

Locul cinci a fost ocupat de alţi doi canotori de la CSM şi CSŞ Nicu Gane

Poziţia a cincea în clasamentul sporturilor olimpice a fost împărţită de alţi doi canotori din judeţ, Alexandru Dumitru Ciobâcă, de la CSM Suceava, şi Cristian Ionuţ Cojocaru, ce la CSŞ Nicu Gane Fălticeni, sportivi medaliaţi cu bronz la Campionatul Mondial de juniori, vicecampioni europeni de juniori, medaliaţi la Balcaniadă şi multiplii medaliaţi la Campionatele Naţionale.

Pe locul şase s-a clasat atleta Andreea Gabriela Doroftei, pregătită la CSM Suceava de Erzilia Ţâmpău, care a luat aurul mondial cu echipa României şi locul V la individual alergare montană, argintul european cu echipa şi bronz la individual şi locul I la naţionalele de alergare montană. În plus, Andreea a câştigat argintul la Balcaniada de junioare la cros, locul I la 5.000 metri şi locul II la 3.000 m în probele de pistă la naţionale, locul II la 3.000 m sală junioare şi III la tineret, în aceeaşi probă.

Pe locul şapte se află canotorul Sebastian Andrei Cornea, de la CSŞ Nicu Gane din Fălticeni, medaliat cu bronz la mondialele de juniori, medaliat cu aur la europenele de juniori, dublu campion naţional de juniori şi medaliat cu bronz la naţionalele de tineret. Poziţia a opta a fost ocupată de Gabriel Bularda, de la CSM Dorna Vatra Dornei, sportiv ce a devenit vicecampion mondial de juniori, campion european, dublu campion naţional la alergare montană şi medaliat cu bronz la naţionalele de tineret.

Pe locul nouă a fost Marius Ferariu, rugbist antrenat la CSŞ Gura Humorului de Florin Nistor, component al lotului naţional şi medaliat cu bronz la Campionatul European de juniori, iar pe locul 10 s-a clasat Alin Firfirică, atlet ce are dublă legitimare CSU Suceava – Steaua Bucureşti, ce a devenit vicecampion mondial universitar.

Sportivii de la CSTA Suceava au dominat clasamentul sporturilor neolimpice

Pe lângă topul performanţelor în sporturile olimpice, DJST Suceava a realizat şi un clasament al sportivilor ce s-au evidenţiat la disciplinele sportive neolimpice, ce a fost dominat de componenţii Clubului Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava. Performerul acestui clasament a fost Alexandru Mancaş, de la secţia de radioamatorism, ce a reuşit trei medalii de argint şi două de bronz la Campionatul Mondial, trei locuri II şi un loc III la Cupa Europei, campion balcanic şi multiplu campion şi medaliat la naţionale.

Pe următoarele patru locuri s-au clasat sportivi ai secţiei de navomodelism de la CSTA Suceava. Sorin Catană a ocupat locul II cu un argint la europenele de seniori şi mai multe medalii la naţionale, Ilie Cojocaru a fost pe locul III cu două medalii de bronz la europenele de seniori, campion naţional şi medaliat la naţionale de seniori, Lăcrămioara Cojocariu ocupă locul IV, cu o medalie de bronz la Campionatul European de seniori, iar Ioana Drobotă s-a clasat pe locul V, cu o medalie de bronz la europenele de juniori, toţi patru fiind la navomodelism.

Universitatea Suceava a devenit campioană europeană universitară la handbal

Deşi nu au avut criterii de departajare şi la sporturile de echipă, reprezentanţii DJST Suceava au considerat că echipa de handbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, pregătită de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei, a obţinut cea mai valoroasă performanţă, şi anume câştigarea titlului de campioană la Campionatul European Universitar. O altă performanţă în acest an a fost obţinută de echipa de rugby seniori CSM Suceava, pregătită de antrenorul Constantin Vlad, care a reuşit să câştige finala Diviziei Naţionale de Rugby. Un alt rezultat notabil a fost titlul de campioană naţională câştigat de echipa de juniori sub 15 ani, pregătită la CSŞ Gura Humorului de antrenorul Andrei Varvaroi.

„În ceea ce priveşte sportul de masă, am remarcat faptul că aproape în fiecare localitate din judeţ se desfăşoară cel puţin o acţiune sportivă cu participare numeroasă din partea cetăţenilor, şi aici mă refer la acele competiţii locale care au rolul de a promova sportul şi mişcarea sportivă. Din acest punct de vedere, DJST Suceava a fost prezentă, în limita posibilităţilor, la cele mai importante dintre acestea. Vreau să mulţumesc tuturor instituţiilor publice partenere, colaboratorilor, voluntarilor DJST Suceava care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea sportului şi la continuitatea mişcării sportive în judeţul Suceava şi în anul 2017 şi să-i asigur că vom sprijini în continuare mişcarea sportivă suceveană”, a declarat directorul DJST Suceava, profesorul Petru Enache.