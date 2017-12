Remember

Cine ajungea la Rădăuţi în oricare zi de duminică de la finele anilor ’70, sau chiar de la începutul anilor ‘80, rămânea surprins când observa că dimineaţa, în jurul orelor 10.15 – 10.30, în centrul localităţii se formau coloane de oameni care porneau agale spre gara din oraş. Cel care avea curiozitatea să urmărească acele coloane avea să descopere că mulţimea nu se îndrepta spre vreo manifestare organizată de autorităţile comuniste de atunci, ci pur şi simplu oamenii mergeau spre stadionul oraşului, unde echipa locală de fotbal, divizionara C Metalul Rădăuţi, urma să dispute un meci acasă.

Portarul echipei Steaua, Helmut Duckadam, l-a faultat clar pe atacantul rădăuţean Viorel Stoica în careu

23 februarie 1983. Deşi rămăseseră doar câteva zile până la instalarea primăverii, cel puţin calendaristic, la Rădăuţi era o zi rece. Eram elev în clasa a XI-a şi din momentul când aflasem, de la radio, că Metalul va juca în Cupa României cu Steaua Bucureşti, nu prea mai avusesem linişte. Mai în glumă, mai în serios, făcusem câteva pariuri cu colegii de liceu şi speram, ce-i drept în taină, că fotbaliştii rădăuţeni vor face o figură frumoasă. Şi când mă gândesc cât de aproape au fost… După ce eliminase mai multe echipe din zonă, în ultimele două meciuri Metalul Rădăuţi eliminase din competiţie echipa de la Sighetu Marmaţiei, cu 2 la 0, apoi pe FC Vaslui, cu 4 la 0. Imediat ce au aflat că sorţii aleseseră Steaua Bucureşti în şaisprezecimile Cupei României, rădăuţenii au fost cuprinşi de un entuziasm deosebit, de o bucurie aparte, pentru că aveau să joace cu o echipă atât de cunoscută şi de apreciată. În ziua când mai mult de trei mii de spectatori au ignorat cele -21 de grade Celsius, Metalul Rădăuţi a intrat pe teren în următoarea formulă: Regulschi, Ion Bălan, Gheorghe Apetroaiei, Nicolae Ciornoliuc, Vasile Boghean, Eugen Pruteanu, Viorel Stoica, Ioan Chircu, Andrei Gheorghe, Ţilică, Constantin Nae (capt). Dacă înainte de meci totuşi nu îndrăzneam să mă gândesc la un rezultat surpriză, prin dăruirea de care au dat dovadă toţi jucătorii, prin efortul colectiv pe care l-au făcut, în minutul 90 tabela de marcaj rămăsese albă, 0 la 0. Faze fierbinţi au fost la ambele porţi, dar au rămas fără finalizare, însă îmi amintesc de un moment petrecut spre finalul meciului. Prin minutul 87, deci când mai erau două-trei minute până la final, portarul echipei Steaua, Helmut Duckadam, l-a faultat clar pe atacantul rădăuţean Viorel Stoica în careu, însă centralului Antohi i-a fost frică să acorde penalti. Astfel că după perioada regulamentară de joc, partida se încheiase nedecis, condiţii în care au urmat prelungirile. Chiar dacă rădăuţenii au jucat bine şi în continuare, în minutul 108 Cîmpeanu II a marcat prima oară pentru stelişti, iar după opt minute, Balint a marcat cel de-al doilea gol. Îmi amintesc că Steaua a venit cu o garnitură foarte bună la Rădăuţi, în afară de portarul, debutant la vremea de atunci, Duckadam, bucureştenii au intrat pe teren cu Turcu, Ştefan Popa, Cîmpeanu II, Miodrag Belodedici, Ştefan Iovan, Tudorel Stoica, Anghelini (capt.), Balint, Barbu-Magiun, Majaru. Poate că mai trebuie amintit că în toamna acelui an, tot în Cupa României, Metalul Rădăuţi a primit vizita echipei FC Argeş. Ce vremuri

Obiectiv: clasarea în primele cinci echipe la finalul sezonului

Decembrie 2017. Fosta echipă Metalul Rădăuţi joacă acum sub o nouă titulatură, Clubul Sportiv Municipal (CSM) Bucovina Rădăuţi. După Revoluţie, echipa de fotbal s-a zbătut prin Divizia C, actualmente Liga a III-a, şi a „supravieţuit” cu greu acolo. Potrivit celor afirmate de directorul CSM Rădăuţi, Călin Nica, în anul 2006 team-ul rădăuţean s-a retras din campionat, apoi a reintrat în circuitul fotbalistic în Liga a IV-a. A urmat o fuziune cu echipa ACS Frătăuţi, şi după un parcurs impecabil în campionatul 2016-2017, odată cu suportul financiar asigurat de administraţia locală rădăuţeană, CSM Bucovina a câştigat seria în Liga a IV-a. În vara acestui an, după meciurile de baraj pentru promovare în liga superioară (0-0 şi 2-0), meciuri disputate cu ACS Dumitra, campioana judeţului Bistriţa-Năsăud, CSM Bucovina Rădăuţi a promovat în Liga a III-a. Obiectivul pe care şi l-a propus echipa rădăuţeană în acest campionat este clasificarea în primele cinci echipe la finalul sezonului, obiectiv care poate fi atins în condiţiile în care la finalul turului a ocupat locul 7, la egalitate de puncte cu ocupantele locurilor 5 şi 6, dar cu golaveraj mai slab, după 7 victorii, 3 egaluri şi 4 înfrângeri.

Călin Nica a precizat şi ce îşi propune echipa pentru actualul sezon: „Obiectivul nostru este o clasare între primele cinci echipe, însă putem considera că suntem în grafic, fiind la egalitate de puncte cu cele două formaţii situate în faţa noastră. Atât eu, cât şi colegul Dorin Goian suntem mulţumiţi de ceea ce am realizat până acum. E adevărat că, dacă eram puţin mai atenţi şi aveam mai multă şansă, puteam să avem câteva puncte în plus. Au fost meciuri în care am pierdut puncte pe lipsa noastră de experienţă, însă am avut parte şi de jocuri în care am fost dezavantajaţi de arbitraj. Important este că s-a văzut o creştere constantă în exprimare, părerea noastră fiind aceea că am scos aproape maximum din lotul avut la dispoziţie”, a declarat la finalul turului antrenorul Daniel Bălan, care face cuplu pe banca tehnică a echipei cu bunul său prieten Dorin Goian. Daniel Bălan a mai arătat că „pentru a avea însă un lot echilibrat, cu dubluri pe toate posturile, cred că se impune să mai aducem măcar trei jucători, atenţia noastră îndreptându-se spre fotbalişti care provin din judeţul Suceava”.

Trebuie precizat că administraţia locală rădăuţeană sprijină în continuare echipa de fotbal, şi că nu există, deocamdată, probleme financiare. În acelaşi timp, mai trebuie arătat că tribuna stadionului municipal, cât şi vestiarele au intrat într-un proces de reabilitare, au fost reamenajate camerele şi băile pentru arbitri, echipele gazdă şi oaspeţi, iar pe tribună au fost montate câteva sute de scaune. Directorul CSM Bucovina a mai arătat că şi starea gazonului este în permanentă atenţie, fiind executate permanent lucrări de întreţinere. Însă, până când vom mai vedea o echipă de primă ligă pe stadionul din Rădăuţi, se pare că va mai trece ceva vreme, deşi şi în oraşul cu 30 de mii de suflete sunt mulţi iubitori de fotbal…