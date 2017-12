Handbal

Aseară, în prima etapă din returul Ligii Naționale, echipa Universității Suceava a pierdut cu scorul de 23 – 31, disputa de pe teren propriu în fața oaspeților de la HC Dobrogea Sud Constanța. După meciul pierdut în tur în fața sucevenilor, constănțenii au venit în sala „Dumitru Bernicu” să-și ia revanșa și să continue parcursul bun de la venirea antrenorului Sandu Iacob. Începutul de meci a fost unul destul de echilibrat, cu un handbal spectaculos și de calitate. Din păcate, din minutul 19, în jocul sucevenilor au apărut destul de multe greșeli, dar și ratări din situații 1 la 1 cu portarul, iar oaspeții, cu un lot foarte valoros au profitat și s-au distanțat la 6 goluri, când mai erau 5 minute, la pauză Constanța conducând cu 18 – 13. În partea a doua, în poarta sucevenilor a revenit antrenorul secund, Iulian Andrei, care a avut mai multe parade salvatoare, fiind aplaudat la scenă deschisă de spectatori. Universitatea s-a apropiat la 3 goluri și a avut de două ori șansa să micșoreze și mai mult diferența, dar s-au grăbit și au pierdut mai multe mingi, iar Constanța a profitat din nou. Ultimul sfert de oră a aparținut oaspeților, care au marcat de șapte ori și au primit doar două, câștigând clar 3 puncte ce la finalul returului probabil nu vor mai conta.

„Nu era în planul meu să intru în acest meci, dar când ei aveau cinci sau șase goluri am decis să apăr eu, mai ales că-mi era dor să joc. Din păcate n-am putut să fac prea mare lucru, deoarece este o diferență vizibilă de valoare, lot, buget și alte capitole. Noi am făcut tot ce-am putut în acest meci, dar din păcate am pierdut. În teren cred că diferența s-a făcut la capitolul experiență, mai ales că noi avem o bancă scurtă, cu jucători foarte tineri. Miercuri vom aborda la fel meciul cu Steaua și vom încerca să dăm tot ce putem”, a declarat antrenorul secund al sucevenilor, Iulian Andrei.

Miercuri, de la ora 18.00, Universitatea Suceava va încheia meciurile oficiale pe anul 2017 în fața propriilor suporteri, cu Steaua București.

Etapa a 14-a

CSM Focşani – HC Odorhei 22 – 26 (9 – 16)

Dinamo Bucureşti – CSM Făgăraş 32 – 27 (20 – 17)

CSM Bucureşti – HC Vaslui 33 – 21 (13 – 11)

Steaua Bucureşti – Potaissa Turda 29 – 27 (13 – 15)

Politehnica Timişoara – Dunărea Călăraşi 32 – 24 (13 – 13)

Politehnica Iaşi – Minaur Baia Mare 28 – 24 (11 – 11)

CSU Suceava – Dobrogea Sud Constanţa 23 – 31 (13 – 18)

Clasament