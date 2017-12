Handbal

Duminică, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universităţii Suceava revine în faţa propriilor spectatori, cu un meci împotriva celor de la Dobrogea Sud Constanţa, contând pentru prima etapă din returul Ligii Naţionale. Partida se anunţă una de luptă, şi asta deoarece oaspeţii vor veni la Suceava cu gândul la revanşă, după ce în meciul tur, Universitatea a furnizat prima surpriză a campionatului, câştigând la malul mării cu scorul de 29 – 23. Studenţii vor avea o misiune dificilă în faţa unei echipe ce trece printr-o perioadă foarte bună, cu şase victorii şi un egal în ultimele şapte etape din campionat.

Unul din jucătorii de bază ai echipei sucevene, extrema Andrei Olariu, ştie că echipa universitară va avea o misiune dificilă, dar crede că publicul va avea un aport important în mobilizarea jucătorilor.

„Cu siguranţă Constanţa va veni la noi să-şi ia revanşa după înfrângerea pe care a suferit-o în tur, o victorie la care nimeni nu se aştepta. În plus, şi-au schimbat şi antrenorul şi trebuie să fim atenţi, deoarece n-au mai pierdut de la schimbarea băncii tehnice. Sunt sigur că ne vom mobiliza exemplar şi vom face tot posibilul să obţinem punctele puse în joc, mai ales că vom avea publicul de partea noastră”, a declarat Andrei Olariu.

Antrenorul Adrian Chiruţ speră ca echipa sa să facă un meci bun, aşa cum a făcut de fiecare dată în confruntările cu echipele puternice

Înaintea meciului cu Dobrogea Sud Constanţa, antrenorul principal al sucevenilor, Adrian Chiruţ, crede că echipa universitară se va mobiliza foarte bine, mai ales pentru că are un moral bun după victoria cu Vaslui.

„Ne aşteaptă un meci greu împotriva unui adversar ce este în creştere, de când a venit Sandu Iacob. Și noi venim cu un moral bun după victoria cu Vaslui, când am condus tot meciul şi am avut un joc bun. Cu siguranţă meciul de duminică nu va semăna cu cel din tur, deoarece atunci nu erau bine organizaţi. Ca-n fiecare an, Constanţa a investit mult şi nu putem să ne comparăm la acest capitol şi nici la obiectivele propuse, dar noi am făcut de fiecare dată meciuri bune cu adversarii puternici şi dacă vom reuşi să scoatem punct sau puncte ar fi extraordinar. Important e că-n mare parte suntem sănătoşi şi vom putea să luptăm în teren. Am încredere în băieţi, mai ales că sunt motivaţi şi nu se ştie niciodată ce ne va rezerva acest meci”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Pentru acest meci, sucevenii nu vor putea conta pe portarul Cristian Tcaciuc, Alin Petrea şi Sebastian Polocoşer, ultimul revenind la pregătire după o lungă perioadă de recuperare, dar tehnicianul sucevean nu vrea să-l forţeze şi să rişte o nouă accidentare.

Etapa a 14-a

CSM Focşani – HC Odorhei (sâmbătă, ora 16.00, TVR 2)

Dinamo Bucureşti – CSM Făgăraş (duminică, ora 11.30, Digi şi Telekom Sport)

CSM Bucureşti – HC Vaslui (duminică, ora 12.00)

Steaua Bucureşti – Potaissa Turda (duminică, ora 15.00, Digi şi Telekom Sport)

Politehnica Timişoara – Dunărea Călăraşi (duminică, ora 16.30, TVR 1)

Politehnica Iaşi – Minaur Baia Mare (duminică, ora 17.00)

CSU Suceava – Dobrogea Sud Constanţa (duminică, ora 18.00, sala LPS)

Clasament

1. AHC Potaissa Turda 13 10 0 3 380 335 30

2. CSA Steaua Bucureşti 13 9 1 3 348 313 28

3. HC Odorhei 13 8 2 3 374 327 26

4. Politehnica Timişoara 13 8 2 3 342 295 26

5. AHC Dobrogea Sud 13 8 2 3 334 313 26

6. Dinamo Bucureşti 13 8 0 5 383 357 24

7. CSM Bucureşti 13 8 0 5 364 346 24

8. AHC Dunărea Călăraşi 13 7 1 5 333 336 22

9. CS Minaur Baia Mare 13 5 0 8 323 340 15

10. CSU Suceava 13 4 1 8 348 370 13

11. HC Vaslui 13 4 0 9 329 374 12

12. CSM Focşani 2007 13 3 1 9 310 341 10

13. CSM Făgăraş 13 3 1 9 327 369 10

14. CS Politehnica Iaşi 13 0 1 12 346 425 1