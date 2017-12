Fotbal – Copii

Organizatorii anunță că s-au încheiat înscrierile pentru Cupa Moș Crăciun la fotbal pentru copii, competiția ajunsă la cea de-a XI-a ediţie câștigând în notorietate de la an la an. Așadar, datorită interesului crescut al participanților, care s-a transformat într-un număr mare de solicitări pentru înscriere, ediția din acest an a întrecerii se va derula în două weekenduri și nu în unul singur, așa cum s-a întâmplat până acum. Astfel, concursul categoriilor de vârstă 2006, 2008 și 2010 va avea loc în intervalul 15-17 decembrie, în vreme ce concursul aferent categoriilor de vârstă 2007, 2009 și 2011 se va derula între 21 și 23 decembrie. Partidele se vor desfășura în trei locații diferite, Sala Liceului cu Program Sportiv, balonul de la Universitate și terenul sintetic de la Complexul Zamca.

„După disputarea a zece ediții competiția a devenit deja una de tradiție, fiind așteptată cu sufletul la gură de copii în preajma sărbătorilor de iarnă. Turneul este într-o continuă creștere, tocmai de aceea am decis să mărim numărul de zile acordate competiției. Vor fi prezenți la Suceava un număr de 1000 de copii legitimați la 80 de echipe din țara noastră și din Republica Moldova, ceea ce reprezintă un nou record de participare pentru Cupa Moș Crăciun. Sperăm să ne ridicăm și de această dată la nivelul așteptărilor, astfel încât toată lumea să plece cu amintiri plăcute de la Suceava”, a declarat managerul turneului, Ciprian Anton.

Cupa Moș Crăciun este organizată de clubul Juniorul Suceava, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal și Asociația Județeană de Fotbal.