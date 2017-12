Liga a III-a

Prima parte a sezonului 2017-1018 al Ligii a III-a s-a încheiat la sfârşitul săptămânii trecute, startul returului urmând să se producă la începutul lunii martie. Nou promovata Bucovina Rădăuţi, singura reprezentantă a judeţului în eşalonul al treilea, a avut o comportare bună, terminând anul în prima jumătate a clasamentului, pe poziţia a 7-a.

„Obiectivul nostru este o clasare între primele 5, însă putem considera că suntem în grafic, fiind la egalitate de puncte cu cele două formaţii situate în faţa noastră. Atât eu, cât şi colegul Dorin Goian suntem mulţumiţi de ceea ce am realizat până acum. E adevărat că, dacă eram puţin mai atenţi şi aveam mai multă şansă puteam să avem câteva puncte în plus. Au fost meciuri în care am pierdut puncte pe lipsa noastră de experienţă, însă am avut parte şi de jocuri în care am fost dezavantajaţi de arbitraj. Important este că s-a văzut o creştere constantă în exprimare, părerea noastră fiind aceea că am scos aproape maximum din lotul avut la dispoziţie”, a declarat Daniel Bălan, care face cuplu pe banca tehnică a Bucovinei cu bunul său prieten Dorin Goian.

Pentru un parcurs îmbunătăţit în retur, cei doi antrenori iau în calcul completarea lotului de jucători.

„Cred că ne-am descurcat mulţumitor în tur, în condiţiile în care am avut la dispoziţie doar 17 fotbalişti, marea lor majoritate, cu excepţia lui Ionesi şi Stoian, fiind foarte tineri. Pentru a avea însă un lot echilibrat, cu dubluri pe toate posturile, cred că se impune să mai aducem măcar 3 jucători, atenţia noastră îndreptându-se spre fotbalişti care provin din judeţul Suceava”, a precizat Daniel Bălan.

Acesta a dorit să mulţumească primarului Nistor Tătar şi Consiliului Local Rădăuţi pentru sprijin şi pentru respectarea tuturor promisiunilor făcute în legătură cu echipa de fotbal.

„Pentru a încheia anul într-o notă plăcută, vom organiza la finalul săptămânii viitoare o masă festivă, acolo unde, alături de jucători, vor fi toţi oamenii care au fost lângă echipă în 2017. Cu acest prilej, vom comunica jucătorilor data reunirii lotului, precum şi programul de pregătire din intersezon”, a declarat Daniel Bălan.