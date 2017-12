Handbal

Ieri, echipa de handbal seniori a Universităţii Suceava a cedat cu scorul de 30 – 39 pe terenul celor de la Politehnica Timişoara, într-un meci contând pentru optimile de finală ale României, competiţie în care sunt angrenate cele 14 echipe din Liga Naţională şi prima clasată din cele două serii ale Diviziei A, Ştiinţa Municipal Bacău şi CSM Oradea. Studenţii au mers la Timişoara cu un lot în care s-au regăsit mulţi jucători foarte tineri, jucători de bază precum Gabriel Burlacu, Ioan Tcaciuc şi Florin Ciubotariu rămânând acasă. În plus, Alin Petrea n-a făcut deplasarea deoarece este la recuperare după o operaţie la genunchi, portarul titular, Cristian Tcaciuc, i-a urmărit pe colegii săi din tribune, el aflându-se la recuperare acasă, la Timişoara, după operaţia la menisc, iar Sebastian Polocoşer se află şi el în continuare la recuperare şi va reveni la reluarea campionatului, în 2018.

Partida a început într-o notă de echilibru ce s-a menţinut până în minutul 18, sucevenii folosind în această perioadă prima linie de 9 metri pe care o aveau la dispoziţie. Mai apoi, antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au trimis în teren jucătorii ce au evoluat mai puţin în turul de campionat, acesta fiind şi scopul principal pentru acest meci, iar Timişoara a condus la pauză cu 21 – 14. În debutul părţii secunde, gazdele au avut o perioadă foarte bună şi s-au dus la 10 goluri diferenţă. Cea mai mare diferenţă s-a înregistrat în minutul 50, când Timişoara avea 36 – 23, în ultimele 10 minute sucevenii reuşind să se apropie la 8 goluri.

„Deoarece ne interesează în primul rând campionatul şi lupta pentru menţinerea în Liga Naţională, în meciul de la Timişoara am încercat să folosim mai mult jucătorii ce nu prea au minute în picioare în acest sezon, şi de aceea am lăsat acasă mai mulţi jucători de bază. Mă bucur că n-au apărut accidentări, aşa cum am păţit în meciul din campionat. Vom ajunge acasă şi vom pregăti cât mai bine ultimele două meciuri, cel de duminică, în compania Constanţei, o echipă ce joacă mult mai bine de când a venit Sandu Iacob, dar şi cel cu Steaua, ultimul din acest an”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

În meciul de la Timişoara, pentru Universitatea, Cătălin Costea şi Mihai Sandu au marcat câte 5 goluri, Dusan Sipka şi Adi Târzioru, câte 4 goluri, Andrei Olariu - 3, Gabriel Cotinghiu, Iulian Alexa, Bogdan Baican şi Alexandru Potera, câte 2 goluri, iar Bogdan Şoldănescu, un gol.

Duminică, de la ora 18.00, universitarii vor reveni în faţa propriilor spectatori cu un meci în compania Constanţei, în prima etapă a returului Ligii Naţionale.