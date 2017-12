Semtex Grand Prix

Duminică, de la ora 11.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, municipiul Suceava va fi gazda concursului Semtex Grand Prix, cea mai mare competiție privată din țară la culturism, bikini fitness și men’s phisique. Organizată de Clubul Sportiv EuroPowerGym Suceava, competiția va aduna la Suceava peste 150 de sportivi din toată țara, concursul fiind dedicat în exclusivitate sportivilor români. Premiile vor ajunge în total la suma de 10.000 de euro, iar în premieră la un astfel de eveniment din România vor fi premiați primii zece clasați la fiecare categorie, în mod normal, la concursurile de profil fiind premiați doar primii trei. Concursul va fi în sistem open la bikini fitness și men’s phisique, în timp ce la culturism vor fi patru categorii de greutate: 75, 85, 95 și +95 de kilograme, plus categoria open. Clubul organizator, EuroPowerGym Suceava, va avea doi sportivi în concurs, Paul Pitian la culturism, categoria +95 de kilograme, și Ionuț Ciprian Staciuc în competiția de men’s phisique, ambii fiind pregătiți de antrenorul Cristian Tcaciuc, organizatorul evenimentului, sportiv și președinte al clubului.

„Prin organizarea acestui concurs vreau să încurajez tinerii să facă sport și, de ce nu, să facă performanță. Eu m-am apucat de sportul de performanță în urma vizionării unui concurs de culturism organizat la Suceava în anul 1998 de regretatul Dan Apetrei și cred că-n acest mod voi contribui și eu cu ceva pentru comunitatea noastră. Acesta este al doilea concurs pe care îl organizez la Suceava, după cel din anul 2010, și am ținut expres ca premiile să fie câștigate doar de sportivi din România. Am introdus și categoria bikini fitness, deoarece are un mare impact la public și succes pe plan național și internațional”, a explicat organizatorul Semtex Grand Prix Suceava 2017, Cristi Mihai Tcaciuc, președinte, antrenor și sportiv al Clubului Sportiv EuroPowerGym Suceava.

Suceveanul Cristi Mihai Tcaciuc a ocupat locul IV la Mr. Olympia Amateur 2017 în Italia

La finalul lunii noiembrie, unul dintre cei mai valoroși sportivi ai României la culturism, cu rezultate deosebite pe plan național și internațional, suceveanul Cristi Mihai Tcaciuc a reușit să intre în finala concursului Mr. Olympia Amateur 2017 din Italia și să ocupe locul patru la categoria 90 de kilograme. Concursul a bifat în acest an un record de participare, fiind prezenți peste 500 de sportivi din toată lumea, arbitrii venind din Liga Profesionistă din Statele Unite ale Americii.

„A fost un concurs cu un nivel foarte ridicat și sportivi foarte bine pregătiți. Participarea record s-a datorat faptului că la finalul concursului câștigătorul categoriei își putea lua cardul de profesionist, acest lucru fiind posibil până anul trecut doar la Campionatul Mondial. Concursul a fost un maraton și s-a ținut de la ora 10.00 la 20.00 seara. Taxa de înscriere a fost de 200 de euro și a fost suportată de noi, nu de federație sau altă organizație, iar în plus, trebuia să plătim 50 de euro dacă aveam nevoie de ajutorul unui coleg în pregătirea pentru concurs”, a explicat suceveanul Cristi Mihai Tcaciuc, multiplu campion național de juniori și seniori, dublu campion balcanic, vicecampion mondial și medaliat la numeroase grand-prix-uri internaționale.

Alături de Cristi Tcaciuc, la concursul Mr. Olympia Amateur 2017 a participat și un alt sportiv sucevean, Ciprian Blanariu, ambii fiind pregătiți de Mauro Sassi, unul din cei mai buni antrenori din Europa. Ciprian a concurat la categoria 85 de kilograme culturism, el participând pentru Italia, țară în care este campion Wabba, IPFF și IFBB, dar și medaliat la naționalele de juniori ale României.