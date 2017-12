Box

Zilele trecute, sportivul rădăuţean Ionel Rayko Leviţchi a demonstrat încă o dată că este un luptător polivalent. „The Lion”, aşa cum este supranumit sportivul născut la Milişăuţi, a reuşit să câştige centura de campion al Angliei la box, categoria super mijlocie, în cadrul unei gale ce s-a desfăşurat în sala O2 Indigo din Londra. Până să ridice această centură ce poartă numele de English Super Middleweight Champion, Rayko a avut parte de mai multe surprize neplăcute, dar până la urmă a trecut peste ele şi s-a impus după cele cinci reprize prin decizie unanimă. Acest meci a fost stabilit cu 6 săptămâni în urmă, iar „The Lion” a avut timp suficient să se pregătească foarte bine la sala SCA, alături de antrenorul Horia Rădulescu. Cu o săptămână înainte de luptă a fost anunţat că adversarul său a renunţat la luptă din cauza unei accidentări suferite în perioada de pregătire.

„Pregătirea a decurs excepţional, eram pregătit şi foarte motivat să câştig centura, dar a venit vestea că nu mai am adversar. Până la urmă s-a găsit un înlocuitor, un boxer despre care nu ştiam nimic şi urma să văd asta în ring. Am ajuns la sală şi mi s-a spus să mă pregătesc că voi intra în 30 de minute, apoi mi s-a comunicat că va fi o pauză, iar apoi a trebuit să mă încălzesc din nou. Mai mult, când trebuia să intru în ring a venit din nou o persoană din staff şi mi-a zis că adversarul a fost blocat în trafic şi abia a ajuns, şi trebuie să mai stau o oră să se încălzească, iar eu am făcut astfel a treia încălzire şi sincer mi-a cam pierit cheful, eram şi obosit. Tind să cred că totul a fost plănuit ca să mă împiedice să câştig centura. Meciul a fost unul dificil, cu un adversar mai înalt, dar mă bucur c-am reuşit să câştig prin decizie unanimă. Mulţumesc mult antrenorului, colegilor de antrenament şi românilor ce au fost acolo să mă susţină, dar şi sponsorilor mei, Ilie Homeniuc şi Narcis Florin Apostol (TerenGreenBălcăuţi)”, a declarat după meciul de centură Ionel Rayko Leviţchi.

În acest an, Ionel Rayko Leviţchi a avut 7 meciuri şi 6 victorii pe diferite discipline, box, kickbox şi bare knuckle, acesta fiind al treilea din carieră la box şi a doua victorie.

Originar din oraşul Milişăuţi, Ionel Rayko Leviţchi şi-a început cariera de luptător în anul 2010, iar momentan este campion intercontinental la profesionişti în kickboxing, dar luptă în paralel şi pe reguli de MMA şi mai nou în BKB (Bare Knuckle Boxing), fiind primul român ce a luptat într-o gală de box irlandez, meci pe care l-a câştigat la începutul lunii trecute.