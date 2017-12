Florentin Petre cere mai mult respect din partea FRF

Liga a II-a

Foresta a pierdut o bună şansă de a urca în premieră deasupra locurilor retrogradabile ca urmare a eşecului înregistrat la sfârşitul săptămânii trecute, pe teren propriu, cu Ripensia Timişoara, într-un joc contând pentru prima etapă din retur. Mai mult, acest rezultat nefavorabil a avut darul să-i arunce din nou în coada clasamentului pe suceveni, singura lor speranţă de a scăpa pe perioada vacanţei de iarnă de „lanterna roşie” fiind un rezultat pozitiv în ultima partidă oficială din 2017, care va avea loc sâmbătă, în deplasare, cu ASA Târgu Mureş.

„Trei puncte în confruntarea de la Târgu Mureş ne-ar ajuta foarte mult. Ne pregătim aşa cum trebuie şi sper să avem mai mult noroc, pentru că, după părerea mea, nu meritam să pierdem duelul cu Ripensia. Supărarea mea este legată şi de faptul că suntem obligaţi să jucăm în condiţii improprii, de iarnă veritabilă. Rămân la părerea că nu ar fi trebuit să se mai dispute în acest an primele două etape din retur. Nu mai puţin de 15 cluburi am solicitat acest lucru, însă nu s-a ţinut cont în vreun fel de părerea noastră. Cred că ar trebui să fim mult mai respectaţi”, a declarat antrenorul Florentin Petre.

Când a luat această poziţie, tehnicianul Forestei s-a gândit în mod cert şi la subţirimea lotului grupării sucevene, care nu va putea conta nici pentru întâlnirea de la Târgu Mureş pe mai mulţi titulari. Astfel, Andrei Cerlincă, Alessandro Masella, Alexandru Belevschi şi Eridson Mendes sunt suspendaţi, în vreme ce utilizarea lui Pavel Secrier stă sub semnul întrebării din cauza unei accidentări.