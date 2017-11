Handbal

Aflaţi pe final de an, oficialii echipei de handbal şi principalii finanţatori se gândesc deja la anul ce urmează, atât la cel calendaristic, cât şi la cel competiţional. În acest sens, în această săptămână a avut loc o întâlnire între reprezentanţii principalilor finanţatori, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, şi rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, dar şi antrenorul universitarilor, Adrian Chiruţ.

„Aşa cum am avut discuţii la fotbal, zilele trecute am avut şi la handbal. Am discutat pe două paliere, în primul rând o prioritate pentru acest sezon este să facem meciuri cât mai bune, să-l câştigăm cel cu Vaslui şi la final să rămânem în primul eşalon. Primăria municipiului Suceava mai are de dat către echipă în acest an suma de 200.000 de lei şi vom da aceşti bani cât de repede, în aşa fel încât să achităm toată suma prinsă în buget în 2017. Am discutat cu domnul rector despre jucătorii ce sunt la final de contract, jucători de valoare ce joacă de mult timp aici şi pe care încercăm să-i ţinem la Suceava”, a explicat primarul Ion Lungu.

Edilul sucevean a adăugat că Primăria Suceava va asigura şi-n anul 2018 o finanţare cel puţin egală cu cea din 2017.

„Pentru anul viitor ne-am angajat ca Primăria şi Consiliul Local să asigure echipei un buget de minim de 1.200.000 de lei, ca şi-n acest an. De asemenea, domnul rector şi-a afirmat şi el susţinerea totală a echipei de handbal, prin burse şi toate mijloacele legale de care dispune. Eu spun că în urma acestor discuţii am dat un tonus pozitiv echipei şi sper ca şi eu, şi domnul rector să fim duminică alături de echipa de handbal la meciul cu Vaslui. În concluzie suntem şi rămânem alături de echipa de handbal, atât noi, cât şi Universitatea, şi facem tot posibilul să asigurăm o finanţare corespunzătoare şi, de ce nu, bazele pentru noi performanţe”, a explicat Ion Lungu.

Universitarii vor să reînfiinţeze echipa a doua pentru a putea să ţină la Suceava juniorii de la LPS şi CSU

Unul dintre subiectele discutate la această întâlnire a fost echipa a doua a Universităţii, cea pe care oficialii clubului vor s-o reactiveze, pentru a asigura pepiniera primei echipe, cu jucători descoperiţi şi crescuţi la LPS şi CSU Suceava.

„Am avut o întâlnire cu finanţatorii echipei pentru a stabili ce vom face în continuare în acest sezon şi ce este de făcut pentru ca echipa să se menţină în prima Ligă şi să crească în sezonul viitor. Domnul primar Ion Lungu şi consilierii locali ne-au garantat că ne vom primi toţi banii din contractul de anul acesta. În plus, vom vedea cu noua lege cum vom putea fi finanţaţi în continuare. O altă problemă este faptul că mai mulţi jucători importanţi sunt la final de contract şi de aceea trebuie să găsim soluţii pentru a le oferi ceea ce merită, astfel încât să continue la noi.

Trebuie să facem tot posibilul să facem echipa a doua, una absolut necesară pentru a reuşi să ţinem juniorii la Suceava, mai ales că sunt mulţi copii talentaţi la Liceul cu Program Sportiv şi la clubul nostru, lucruri ce ne vor ajuta pe viitor, aşa cum s-a şi demonstrat când aveam această echipă şi alimentam prima echipă cu jucători din pepiniera proprie”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Tehnicianul studenţilor a mai adăugat că pentru echipa de seniori cel mai important este să rămână în Liga Naţională, pentru că doar aşa se vor putea pune în practică şi celelalte planuri de dezvoltare, menţionate mai sus.