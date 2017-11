Volei, cadeți

Echipa de volei cadeți (juniori II) a Clubului Sportiv Școlar "Nicu Gane" din Fălticeni, antrenată de Marius Stan, a terminat duminică turul de campionat cu o victorie pe teren propriu, 3 – 0 la seturi în fața ultimei clasate, CSȘ Bacău. Aflați în lupta pentru un loc la turneul semifinal, fălticenenii n-au avut probleme în fața unui adversar modest, ce n-a trecut de 15 în nici un set, scor 25 – 12, 25 – 7 și 25 – 14. Mai mult, gazdele și-au permis ca la mijlocul fiecărui set să ruleze rezervele, dar partida a mers în aceeași direcție.

CSȘ „Nicu Gane” din Fălticeni a abordat meciul de pe teren propriu cu un lot format din sportivii: Gabriel Albu, Denis Irimescu, Alexandru Vizeteu, Răzvan Dănilă, Alexandru Onofrei, Sebastian Toader, Richard Vrabie, Paul Cojocaru, Ștefan Stan, Fabian Todică, Silviu Silviu și Mihnea Moșneagu.

Cealaltă reprezentantă a județului, LPS Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orășanu, a pierdut în această etapă pe terenul liderului CSȘ Botoșani, cu scorul de 1 – 3 la seturi.

În ultimul meci al anului și primul din retur, cele două reprezentante ale județului vor avea meciul direct la Fălticeni, pe 10 decembrie, după ce în tur, elevii lui Marius Stan s-au impus cu scorul de 3 – 0 la seturi.

Clasament

T C C P P C

1. CSȘ Botoșani 4 3 0 1 0 13

2. CSS Nicu Gane Fălticeni 4 3 1 0 0 12

3. LPS VCM Piatra Neamț 4 1 0 0 3 7

4. LPS Suceava 4 1 0 1 2 6

5. CSS Bacău 4 0 1 0 3 -3

Legendă

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C1 Jocuri câștigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3