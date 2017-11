Sportivii de la He Pai Suceava au câştigat 9 medalii la naţionalele de arme tradiţionale

Qwan Ki Do

Sportivii clubului He Pai Suceava și Kim Long Dao din Fălticeni și au încheiat în forță competițiile pe anul 2017, cu 11 medalii la Campionatul Național de Qwan Ki Do - Arme Tradiționale „CO VO DAO”, o competiție ce s-a desfășurat în weekend, în sala polivalentă „Ionuț Iftimoaie” din Comănești, județul Bacău. Clubul Sportiv He Pai Suceava, condus de instructorul Ovidiu Zegrea, Centură Neagră 3 dang, a participat cu un număr de 14 sportivi, cu vârste cuprinse între 13 și 47 de ani, ce au câștigat 9 medalii, câte trei de fiecare culoare.

În proba de tehnică, He pai Suceava a obținut cinci medalii, una de aur și una de argint, prin Beatrice Acristinei, respectiv Ioana Sabina Postolache, la junioare 16 – 17 ani, iar Raluca Huianu a câștigat bronzul la junioare 13 – 15 ani. La seniori 18 – 39 ani grade, suceveanul Cosmin Crainiciuc a obținut medalia de aur, în timp ce Florin Duceac a luat argintul în competiția masculină peste 40 de ani la Centuri Negre.

Dintre sportivii pregătiți la Kim Long Dao din Fălticeni, sportiva Ioana Pavăl, aflată la prima participare, s-a clasat pe locul 3 la proba tehnică (categoria 18- 39 ani – grade), iar Radu Iulian Vlad s-a calificat în primii şase sportivi ai finalei, la categoria 16-17 ani – grade.

Sportivii din județ au obținut cinci medalii în proba de luptă

Sportivii celor două cluburi din județul Suceava s-au evidențiat și-an proba de luptă, unde sucevenii au urcat de patru ori pe podium, iar fălticenenii o dată, aceștia din urmă având patru din cei opt participanți ce au fost la primul Campionat Național. Astfel, de la He Pai, Beatrice Acristinei și Ioana Sabina Postolache au urcat din nou pe podium, dar cu argint și bronz la junioare 16 – 17 ani, la masculin, Mihai Huianu a ocupat locul III, la juniori 16 – 17 ani, iar Mihaela Munteanu a câștigat aurul la seniori 18 – 39 de ani Centuri Negre, probă în care Eliza Baciu, de la Kim Long Dao Fălticeni a câștigat argintul.

„Sunt foarte mulțumit de felul în care s-au pregătit sportivii noștri pentru această competiție și bineînțeles de rezultatele obținute. În ultimele luni, am reușit să găsim mai mult timp și resurse pentru studiul armelor tradiționale și acest lucru s-a reflectat în dorința sportivilor de a descoperi și experimenta această componentă valoroasă a Qwan Ki Do-ului. Spre deosebire de tehnica din Qwan Ki Do, studiul armelor este mult mai personal și necesită multe ore de pregătire în plus față de programul obișnuit de antrenament.

Am fost impresionat de dorința de perfecționare și autodepășire a unor sportivi foarte tineri, de 13-16 ani, care veneau înainte de începerea antrenamentului și plecau cu mult după ce terminau toți ceilalți și se pregăteau și acasă. Țin să mulțumesc părinților care, ca de fiecare dată, au fost în număr mare alături de noi”, a declarat instructorul clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centură Neagră 3 dang, club ce a participat cu un număr dublu de sportivi față de anul trecut.

Doi dintre medaliații suceveni, Mihaela Munteanu și Cosmin Crainiciuc, se află în lotul lărgit al României și au șanse mari să-și reprezinte țara la Campionatul European de Qwan Ki Do, ce va avea loc în luna aprilie a anului viitor, în Spania.