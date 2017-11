Fotbal – Liga a II-a

Foresta a câştigat clar, cu 3-0, meciul de pe teren propriu cu Luceafărul Oradea, contând pentru etapa a XIX-a, fotbaliştii pregătiţi de Florentin Petre având o prestaţie consistentă. Sucevenii au deschis scorul încă din minutul 4, prin Matei, jucător care a început sezonul în curs în tricoul adversarei de sâmbătă. Lansat perfect în adâncime de proaspătul internaţional togolez, Acolatse, atacantul în vârstă de 33 de ani l-a învins pe goal-keeper-ul advers cu o o execuţie pretenţioasă, „scăriţă” de la 14 metri. Oaspeţii şi-au arătat pentru prima dată colţii la jumătatea primei reprize, atunci când Rocha a ratat de puţin ţinta cu o reluare cu latul, din interiorul careului de 16 metri. Repriza întâi s-a încheiat cu o mare ocazie irosită de Foresta, la pătrunderea pe partea stângă a lui Renquin.

„Galben-verzii” au început la fel de bine şi repriza a doua, avându-i pe aceiaşi protagonişti la pupitru. Acolatse verticalizează din nou inteligent pentru Matei, care se desprinde din marcajul stoperilor orădeni şi punctează în stil de mare atacant, lob de la 18 metri peste portarul Gudea, ieşit în întâmpinare. Oaspeţii au resimţit din plin şocul primirii acestui gol, astfel că reduta lor a cedat câteva zeci de secunde mai târziu, în minutul 50, încă o dată: Boumina a centrat perfect de pe partea stângă, iar Robert Bosânceanu, cel mai tânăr jucător de pe teren la cei 17 ani ai săi, a înscris spectaculos cu capul, din plonjon, din careul de 6 metri.

Nemaiavând ce pierde la acest scor, fotbaliştii pregătiţi de Cristi Dulca au ieşit mai mult la joc, astfel că desfăşurarea ultimei părţi a întâlnirii a fost una antrenantă, cu acţiuni la ambele porţi. Stănescu şi Acolatse aveau să rateze cele mai mari ocazii ale Forestei, în vreme ce oaspeţii au fost aproape de golul de onoare prin Rocha, C-tin Roşu şi Antohi. Tabela de marcaj nu avea însă se mai modifice până la final. Foresta câştigă aşadar fără dubii întâlnirea cu Luceafărul Oradea şi se apropie la un singur punct doar de ultima poziţie care asigură menţinerea în eşalonul al doilea.

Florentin Petre. „M-a încântat agresivitatea jucătorilor mei”

La finalul partidei, antrenorul Forestei, Florentin Petre, s-a declarat încântat pe prestaţia fotbaliştilor săi.

„Îmbucurător este că uşor, uşor începem să ne intrăm în ritm, băieţii având la acest joc o atitudine exemplară. Am dominat partida, iar ostilităţile din teren au decurs aşa cum ne-am dorit. M-a încântat agresivitatea jucătorilor mei şi dorinţa lor de a câştiga fiecare metru de teren. Este clar însă că mai avem mult de lucru, însă fiţi siguri că la anul, după ce vom face o pregătire de iarnă corespunzătoare, vom arăta mult mai bine. Eu am venit la Suceava să fac performanţă şi simt că am susţinere din partea tuturor”, a precizat Florentin Petre. Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a avut cuvinte de laudă și pentru juniorul Bosânceanu, în vârstă de doar 17 ani, care a înscris primul său gol în eșalonul secund cu o execuție spectaculoasă. „Robert este un tânăr cu calități, care mă surprinde la antrenamente cu inteligența de care dă dovadă în rezolvarea diferitelor faze de joc. Mai are însă mult de muncă pentru a ajunge acolo unde își dorește. Aștept să rămână la fel de serios, ca să mă pot baza pe el în continuare”.

De partea cealaltă, antrenorul celor de la Luceafărul, Cristi Dulca, şi-a găsit greu cuvintele după prestaţia elevilor săi.

„I-am atenţionat înainte de meci pe jucătorii mei că vom întâlni o echipă determinată, însă se pare că nu a avut nici un efect acest lucru. Am comis greşeli colective, am văzut lipsă de marcaj la fazele importante, plus că ratăm în continuare nepermis de mult. Cred că maxim 4-5 fotbalişti s-au ridicat la nivelul aşteptărilor, ceilalţi au jucat mai mult pe vârfuri. Nu avem nici o scuză pentru acest rezultat, chiar dacă avem unele probleme, suntem doar 15-16 în lot. Sunt sigur însă ne vom reveni în retur, vor mai aduce jucători, şi o să vedeţi că echipa va avea o altă faţă”, a declarat Cristi Dulca.

Foresta: Began - O. Onofraş, Diallo, Masella, Boumina (Belevschi 83') - Vl. Stănescu, Acolatse - Secrier (Movsesyan 72'), Rob. Bosânceanu (Coroamă 86'), Renquin - M. Matei. Antrenor: Florentin Petre.

Luceafărul: Gudea - Bedea (Al. Dulca 74'), Tânc, Balea, Trif - Cuc (A. Mutu 55'), Ţegle - Rocha (C-tin. Roşu 62'), Antohi, Ban - Vl. Rusu. Antrenor: Cristian Dulca.

Eliminat: Constantin Roşu 90' (cumul de cartonaşe galbene).

Arbitru: Bogdan Ionuţ Anghelinei (Galaţi); Asistenţi: Florian Alexandru Vişan (Galaţi) şi Daniel Vlase (Slobozia Conachi).

Programul etapei a XIX-a:

Ştiinţa Miroslava - Ripensia Timişoara 3-0

CS Afumaţi - Academica Clinceni 1-0

Olimpia Satu Mare - Chindia Târgovişte 1-3

UTA Arad - FC Argeş 0-1

Pandurii Târgu Jiu - Dacia Unirea Brăila 3-3

Foresta Suceava - Luceafărul Oradea 3-0

Dunărea Călăraşi - Metaloglobus Bucureşti 1-0

ASU Politehnica Timişoara - ASA Târgu Mureş 3-0

AFC Hermannstadt - Sportul Snagov 2-0

CS Baloteşti - CS Mioveni 0-3

Clasament

1 AFC Hermannstadt 19 13 5 1 32-10 44

2 Dunărea Călăraşi 19 13 4 2 36-15 43

3 Chindia Târgovişte 19 11 6 2 42-10 39

4 CS Afumaţi 19 10 4 5 22-13 34

5 ASU Politehnica Timişoara 19 10 3 6 27-20 33

6 FC Academica Clinceni 19 9 5 5 30-24 32

7 ASA Târgu Mureş 19 9 4 6 38-31 31

8 FC Argeş 19 7 7 5 21-15 28

9 CS Mioveni 19 7 6 6 29-25 27

10 Sportul Snagov 19 7 5 7 16-15 26

11 Ripensia Timişoara 19 5 6 8 36-26 21

12 UTA Arad 19 5 6 8 24-25 21

13 Olimpia Satu Mare 19 6 2 11 19-33 20

14 Metaloglobus Bucureşti 19 5 4 10 17-27 19

15 Dacia Unirea Brăila 19 4 6 9 43-42 18

16 Pandurii Târgu Jiu 19 3 9 7 26-31 18

17 Luceafărul Oradea 19 4 5 10 24-34 17

18 CS Baloteşti 19 4 5 10 23-39 17

19 Foresta Suceava 19 5 2 12 15-59 17

20 Ştiinţa Miroslava 19 4 4 11 19-45 16