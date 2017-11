Handbal

În etapa cu numărul 12 din Liga Națională de handbal, echipa de handbal masculin a Universității Suceava a pierdut la patru goluri, în deplasarea de la Dunărea Călărași, scor 33 – 29. Începutul de meci a fost unul echilibrat, dar ratările sucevenilor s-au văzut pe tabelă și gazdele s-au dus la trei și mai apoi la patru goluri, Olexandr Starchenko macând 5 goluri din cele 8 ale gazdelor la scorul de 8 – 4. Pînă la pauză, sucevenii au forțat și s-au apropiat de mai multe ori la un gol, dar n-au reușit să egaleze. Înainte de pauză, gazdele au marcat de trei ori la rând și conduceau după 30 de minute de joc cu 19 – 15. În partea a doua, universitarii au alergat după egalare, dar gazdele, cu o bancă mult mai solidă și experimentată, au reușit să-și păstreze un avantaj care să le permită victoria pe final de meci.

„Echipa noastră a luptat și s-a apropiat de mai multe ori la un gol de adversari, dar din păcate am greșit și am ratat în momente decisive și aici s-a făcut diferența, portarul lor a avut o zi foarte bună, plus că au avut o bancă mult mai lungă față de noi, iar oricine intra era la fel ca titularul din teren. Chiar dacă am pierdut aici, noi trebuie să ne concetrăm mult mai mult pentru un meci decisiv, săptămâna viitoare, pe teren propriu, cu HC Vaslui ”, a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.

În meciul cu Dunărea Călărași, pentru Universitatea Suceava, Florin Ciubotariu a reușit 7 goluri, Bogdan Baican (6), Adrian Târzioru (5), Dusan Sipka (3), Gabriel Burlacu (2), Andrei Olariu (2), iar Ioan Tcaciuc, Alin Petrea, Cătălin Costea și Mihai Sandu, câte un gol fiecare.

În etapa viitoare, ultima din turul Ligii Naționale de Handbal, Universitatea Suceava va avea un meci mult mai important pe teren propriu, în compania celor de la HC Vaslui, echipă pe care are mari șanse s-o întâlnească în play-out, unde se va da lupta pentru menținerea în primul eșalon.

Etapa a 12-a

HC Vaslui – AHC Dobrogea Sud 25 – 28 (13 – 17)

Potaissa Turda – Dinamo Bucureşti 30 – 29 (14 – 12)

Steaua Bucureşti – CSM Focşani 2007 28 – 23 (15 – 12)

CSM Făgăraş – Politehnica Timişoara 21 – 23 (9 – 11)

Dunărea Călăraşi – CSU Suceava 33 – 29 (19 – 15)

Minaur Baia Mare – CSM Bucureşti 21 – 28 (12 – 13)

HC Odorhei – CS Politehnica Iaşi 39 – 20

Clasament

1. CSA Steaua București 12 9 1 2 329 289 28

2. AHC Potaissa Turda 12 9 0 3 344 307 27

3. Dinamo București 12 8 0 4 354 326 24

4. HC Odorhei 12 7 2 3 343 298 23

5. Politehnica Timișoara 12 7 2 3 316 276 23

6. AHC Dobrogea Sud 12 7 2 3 310 294 23

7. AHC Dunărea Călărași 12 7 1 4 304 300 22

8. CSM București 12 7 0 5 328 317 21

9. CS Minaur Baia Mare 12 5 0 7 304 314 15

10. HC Vaslui 12 4 0 8 300 342 12

11. CSM Focșani 2007 12 3 1 8 282 305 10

12. CSU Suceava 12 3 1 8 316 341 10

13. CSM Făgăraș 12 3 0 9 302 344 9

14. CS Politehnica Iași 12 0 0 12 321 400 0